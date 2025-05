Conclave, i meme social più divertenti sull'elezione del nuovo Papa

Il Conclave sta catalizzando l’attenzione non solo dei fedeli, ma anche dei media tradizionali e dei social network ( LA DIRETTA ). E proprio sui social network stanno apparendo diversi meme sull'elezione del nuovo Papa. Tra i temi più ‘memati’, come prevedibile, ci sono le fumate e il gabbiano che è apparso intorno al camino: ecco come la pagina politcallyretro ha sintetizzato le possibili opzioni a tema Pokémon.

Fumate nere e la Pimpa

Dopo un paio di fumate nere, si è cominciato a discutere sui media e tra esperti se i cardinali riuniti in Conclave fossero in procinto di diventare coesi su un nome come futuro Papa. E sembra esserselo chiesto anche la pagina Sapore di male, che ha pubblicato questo meme in salsa Pimpa.