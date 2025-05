Champions League, alle 21 Inter-Barcellona: dove vederla e formazioni

Stasera, in diretta su Sky, a San Siro si gioca la semifinale di ritorno tra i nerazzurri e i blaugrana: all’andata in Spagna era finita 3-3. In palio un posto nella finale di Monaco di Baviera. L’altra semifinale è domani, mercoledì 7 maggio, alle 21 tra Psg e Arsenal: all’andata, a Londra, era finita 1-0 per i francesi

Si preannuncia come una delle partite più belle di questa stagione (e non solo): stasera, alle 21, va in scena a San Siro Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions Leagu e. All’andata in Spagna era finita 3-3, quindi i giochi sono ancora tutti aperti. In palio c’è un posto nella finale di Monaco di Baviera. L’altra semifinale è domani, mercoledì 7 maggio alle 21, tra Psg e Arsenal: all’andata, a Londra, era finita 1-0 per i francesi ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE ).

La sfida tra Inter e Barcellona

Dopo il pareggio dell'andata al Montjuic, i nerazzurri si giocano tutto davanti al loro pubblico: novanta minuti per tornare in finale a due anni di distanza dal ko con il Manchester Citty, con l'obiettivo di arrivare all'ultimo atto anche per vendicare quella sconfitta contro Pep Guardiola a Istanbul. La coppa dalle grandi orecchie manca nella bacheca interista dal 2010, con José Mourinho in panchina. Anche il Barcellona vuole arrivare a giocarsi un trofeo che non vince da troppo tempo: per i blaugrana sarebbe il ritorno all'ultimo atto della competizione per la prima volta dal 2014/2015, quando a Berlino sconfissero la Juventus per 3-1 alzando la coppa. Anche quest'anno, come in quella occasione, i catalani hanno nel mirino l'obiettivo del Triplete: dopo la vittoria in finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, il Clasico del prossimo weekend sarà decisivo nel testa a testa tra i due club per il successo nella Liga spagnola.