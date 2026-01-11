Il campione italiano, nuovo numero cinque del mondo nella classifica ATP, ha pagato un fastidio al braccio ed è così uscito sconfitto per la sesta volta in una finale Atp. Bublik vince il nono titolo della carriera ed entra in top 10

Lorenzo Musetti, nuovo numero 5 del mondo nella classifica ATP, è stato sconfitto nella finale di Hong Kong. Il toscano è stato battuto 7-6, 6-3 dal kazako Aleksandr Bublik. Musetti ha pagato un fastidio al braccio ed è così uscito sconfitto per la sesta volta in una finale Atp, dopo un'ora e 40 minuti di gioco. Bublik vince il nono titolo della carriera ed entra in top 10.