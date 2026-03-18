Calcio, la Cremonese esonera Davide Nicola: arriva Giampaolo

La Cremonese ha annunciato in una nota di "aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra" il 53enne tecnico piemontese dopo una striscia negativa aperta di quattro sconfitte consecutive. Per Giampaolo invece si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l'esperienza in Serie C del 2014-15. "La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro", si legge nella nota

Con 345 partite in Serie A in venti anni di carriera, il 58enne tecnico abruzzese è uno dei più esperti del massimo campionato dopo aver seduto sulle panchine di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Per Giampaolo si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l'esperienza in Serie C del 2014-15. "La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro", si legge nella nota.

L'esonero di Nicola

La Cremonese ha annunciato in una nota di "aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra" il 53enne tecnico piemontese. "Il club grigiorosso", si legge in una nota, "desidera ringraziare l'allenatore e il suo staff per la professionalità, l'impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona". Ingaggiato la scorsa estate per guidare i grigiorossi al ritorno in serie A, Nicola era partito benissimo con le vittorie su Milan e Sassuolo, con la Cremonese imbattuta nelle prime 5 giornate e capace di issarsi fino all'ottava posizione con 20 punti in 14 partite. Poi, però, la squadra è crollata: appena 4 punti nelle successive 15 gare e una striscia negativa aperta di quattro sconfitte consecutive - l'ultima lunedì in casa con la Fiorentina per 1-4 - che hanno fatto piombare i grigiorossi al terz'ultimo posto, a -3 dalla salvezza, con l'ultima vittoria datata 7 dicembre (2-0 sul Lecce allo Zini).