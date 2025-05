Caso Ultras Milan e Inter, altri 7 arresti per usura e estorsioni

Cinque persone sittrovano in carcere e altre due ai domiciliari. Le indagini avevano portato già a una serie di arresti lo scorso settembre per capi ultrà e sodali della Nord interista e della Sud milanista. In questo caso l'accusa è di usura, estorsione e false fatture

Sette arresti nell'inchiesta milanese sulle curve di San Siro. Cinque persone sono state trasferite in carcere e altre due si trovano ai domiciliari. Coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra e condotta dalla Squadra mobile e dalla Gdf, le indagini avevano portato già a una serie di arresti lo scorso settembre per capi ultrà e sodali della Nord interista e della Sud milanista. In questo caso sono contestati episodi, già emersi e approfonditi, di usura, estorsione e false fatture, per i quali gli arrestati sono ritenuti "gravemente indiziati". Per alcuni dei reati è stata contestata l’aggravante della finalità mafiosa per avere agevolato, secondo l’accusa, "la cosca" della "famiglia Bellocco".