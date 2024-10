Inchiesta curve, proseguono gli interrogatori degli ultras

Silenzio davanti al Gip

Ieri si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere i primi ultras interrogati. In particolare, sono rimasti in silenzio Francesco Lucci, difeso dall'avvocato Jacopo Cappetta, e tra i capi della curva Sud milanista, nonché fratello del leader Luca Lucci, Riccardo Bonissi e Luciano Romano, anche loro accusati di far parte dell'associazione per delinquere della curva rossonera. E ha deciso di non rispondere alle domande anche Andrea Beretta, l'ormai ex capo della curva Nord interista e che era nel direttivo con Marco Ferdico e Antonio Bellocco, quest'ultimo esponente dell'omonima cosca della 'ndrangheta e ucciso proprio da Beretta, che è in carcere per l'omicidio dal 4 settembre scorso. La linea dei 16 ultrà finiti in carcere appare dunque chiara: silenzio davanti al giudice.

Lucci e Beretta senza stadio fino al 2034

Intanto è stata quasi tutta notificata la prima tranche di Daspo - i provvedimenti interdittivi alle manifestazioni sportive - emessi dal questore Bruno Megale in

relazione all'inchiesta milanese. Si tratta di 24 Daspo tra i 3 e i 10 anni, a cui dovrebbero seguire decine di altri provvedimenti in tempi relativamente brevi. Ed è stato deciso che per Luca Lucci e Andrea Beretta lo stadio resterà proibito fino al 2034. Per loro Daspo di 10 anni, con obbligo di firma per i primi cinque anni. Stesso provvedimento anche per il fratello di Luca Lucci, Francesco, che spesso avrebbe assunto il ruolo di leader in sua assenza.