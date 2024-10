Inchiesta ultrà, notificati 24 Daspo dai 3 ai 10 anni

È stata quasi tutta notificata la prima tranche di Daspo - i provvedimenti interdittivi alle manifestazioni sportive - emessi dal questore Bruno Megale in relazione all' inchiesta milanese che vede coinvolte le organizzazioni ultras di Inter e Milan . Si tratta di 24 Daspo tra i 3 e i 10 anni, a cui dovrebbero seguire decine di altri provvedimenti in tempi relativamente brevi. Intanto oggi è emerso che la commissione parlamentare antimafia acquisirà gli atti dell'inchiesta di Milano che riguarda presunti affari illeciti, violenze e un patto tra gli ultrà delle curve Nord e Sud. La richiesta degli atti è stata già avanzata e a breve potrebbe quindi giungere la documentazione richiesta. Nei prossimi giorni saranno valutate anche eventuali audizioni in merito alla vicenda.

I capi ultrà Ferdico e Lucci non rispondono al gip

Oggi sono proseguiti gli interrogatori di garanzia: anche i cinque ultrà interrogati in giornata, dopo il maxi blitz di lunedì scorso con 19 misure cautelari, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, così come avevano fatto ieri otto arrestati, davanti al gip di Milano Domenico Santoro. Hanno scelto la linea del silenzio, dunque, anche Marco Ferdico e Luca Lucci, ormai ex capi delle curve interista (la Nord) e milanista (la Sud), così come altri tre ultras in carcere, Mauro Nepi, Francesco Intagliata e Matteo Norrito. Altri tre ultras finiti in carcere saranno sentiti domani dal giudice, così come le tre persone ai domiciliari, tra cui l'imprenditore nel settore parcheggi Gherardo Zaccagni. Intanto, il procuratore di Milano Marcello Viola ha incontrato i legali di Milan e Inter nell'ambito del procedimento di prevenzione aperto sulle due società, non indagate. Non ci sono tempi o scadenze previsti, è stato riferito, ma il procedimento è in corso e dovrebbe servire a spezzare i legami tra gli ultras e i loro affari illeciti e figure dei club.