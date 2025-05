Cervia, uccisa da ruspa in spiaggia: l'autista denunciato e rilasciato

Elisa Spadavecchia, 66 anni, è morta sabato mattina sulla battigia di Pinarella. Alla guida del mezzo che l’ha travolta un 54enne già condannato per omicidio stradale, ora denunciato a piede libero per omicidio colposo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente

È stato identificato e denunciato a piede libero per omicidio colposo il 54enne alla guida della ruspa che sabato mattina ha travolto e ucciso sulla spiaggia di Pinarella di Cervia Elisa Spadavecchia, 66 anni, turista vicentina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per un precedente di omicidio stradale, non è stato sottoposto ad arresto o ad altre misure pre-cautelari.

Le indagini



A escludere l’arresto sarebbe stata la qualificazione giuridica dell’area in cui si è verificato l’incidente: la battigia è infatti considerata demanio marittimo, e questo ha portato gli inquirenti a contestare l’omicidio colposo e non quello stradale, che in determinate circostanze consente l’arresto in flagranza. Intanto, proseguono le indagini, coordinate dalla Procura di Ravenna con la pm di turno Lucrezia Ciriello e affidate ai carabinieri di Cervia, per chiarire la dinamica dell'incidente. Le indagini dovranno anche chiarire la natura dei lavori svolti in spiaggia, operazioni che ieri il sindaco di Cervia Mattia Missiroli ha spiegato essere non autorizzate. Nel frattempo, la salma della vittima è stata trasferita all’obitorio.