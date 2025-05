Torino, gli “esplode” il fegato in incidente sul lavoro: salvato

In seguito allo schiacciamento della parte superiore destra dell'addome contro il braccio di una pala agricola, un 55enne aveva riportato un grave trauma epatico. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Cuneo, era stato immediatamente operato per una gravissima emorragia dovuta ad una lacerazione traumatica del fegato. L'organo è stato "impacchettato" per contenere la perdita di sangue e poi sottoposto, per altre due volte, a intervento chirurgico ma dopo quasi due settimane dall’incidente il fegato aveva ricominciato a sanguinare.