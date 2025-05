Svizzera, corpi di 5 sciatori ritrovati sotto vetta del Rimpfischhorn

I corpi di cinque alpinisti sono stati rinvenuti domenica sul ghiacciaio dell’Adler, a circa 4.000 metri di quota sotto la vetta del Rimpfischhorn, vicino alla stazione sciistica di Zermatt. Lo fa sapere un comunicato della polizia del Canone Vallese che spiega some la ricerca da parte di un elicottero di Air Zermatt sia stata innescata dalla segnalazione di alcuni scialpinisti che durante una salita avevano avvistato degli sci abbandonati ai piedi di una parete. La polizia di Zermatt ha precisato che l'identificazione delle vittime è in corso e che sulla loro morte è stata aperta un'inchiesta della Procura.

I soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, a lanciare l'allarme sono stati due scialpinisti dopo aver notato quattro paia di sci abbandonati sotto la vetta del Rimpfischhorn, a un'altitudine di circa 4.000 metri. Dopo aver raggiunto la cima e non aver incontrato nessuno, e notando che gli sci erano ancora lì, hanno segnalato il caso alla centrale di soccorso vallesana. Tempestivo l'intervento di Air Zermatt che con un soccorritore a bordo, un medico d'urgenza e due specialisti del soccorso OCVS ha sorvolato l'area e avviato ricerche di terra. L'equipaggio ha rinvenuto tre delle cinque vittime a 500 metri sotto la cima, sul cono di valanga. Le altre due sono state trovate a circa 200 metri più in alto, durante la perlustrazione di una parete rocciosa. In entrambi i casi, il medico di emergenza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il quinto paio di sci, quello mancante, è stato poi trovato lì vicino.