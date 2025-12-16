Brasile, tempesta di vento abbatte replica Statua della Libertà. VIDEO

Nei filmati diffusi sui social si vede la statua oscillare per alcuni istanti prima di spezzarsi e cadere al suolo. Non si registrano feriti: l’area è stata rapidamente isolata per consentire le operazioni di messa in sicurezza

Una replica della Statua della Libertà è crollata a Guaíba, nel Sud del Brasile, durante una forte tempesta che ha colpito lo stato del Rio Grande do Sul. La struttura, installata davanti a un grande centro commerciale, ha ceduto mentre sulla regione soffiavano raffiche di vento molto intense.

Non ci sono feriti e l'area è stata isolata

Nei video diffusi sui social si vede la statua oscillare per alcuni istanti prima di spezzarsi e cadere al suolo. La replica, alta complessivamente circa 35 metri, era composta da una statua di circa 24 metri fissata su una base di 11, dalla quale si è staccata sotto la spinta del vento. Non si registrano feriti: l’area è stata rapidamente isolata per consentire le operazioni di messa in sicurezza. La Protezione civile ha invitato la popolazione alla prudenza per il persistere dell’allerta meteo nella regione, mentre sono in corso verifiche tecniche sulle cause del cedimento e sull’impatto del vento sulle strutture esposte.