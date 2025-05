Valanga su Alpi svizzere, vittime sono due alpinisti italiani

Sono stati travolti da una valanga sull'Alphubel, sulle Alpi svizzere, nella giornata di sabato 17 maggio. La massa di neve non ha dato scampo a Giorgia Rota di Cesano Maderno, in Brianza, e Alessandro Aresi, di Lacchiarella nel Milanese. Hanno perso la vita a 4mila metri di quota, mentre stavano salendo verso la vetta. 29 anni lei, 30 lui, condividevano una smisurata passione per la montagna. Si trovavano con altri 5 compagni di cordata quando, a 4.165 metri di altitudine (in una zona chiamata Eisnase), sono stati investiti dal ghiaccio e identificati ufficialmente dalla polizia cantonale. Giorgia raccontava le sue avventure in montagna su Instagram nel profilo "Giorgiafacose". Appena una settimana fa aveva postato una foto dal Pizzo Cassandra, sulle alpi Retiche, taggando l'amico Alessandro Aresi.