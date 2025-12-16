Gaza, Trump: "Valutiamo se Israele ha violato l'accordo". LIVE

Gli Stati Uniti stanno esaminando l'attacco israeliano contro un leader di Hamas a Gaza per capire se ci sia stata o meno una violazione del cessate il fuoco. Lo ha detto Donald Trump.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff e il consigliere e genero di Trump, Jared Kushner, sono molto frustrati con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per le sue decisioni. Lo ha affermato Axios, citando due alti funzionari americani.

