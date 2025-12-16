Gaza, Trump: "Valutiamo se Israele ha violato l'accordo". LIVE

Offerte Sky
Gaza, Trump: Valutiamo se Israele viola accordo. Axios: Usa frustrati con Netanyahu. LIVE

live Mondo
©Ansa

Gli Stati Uniti stanno esaminando l'attacco israeliano contro un leader di Hamas a Gaza per capire se ci sia stata una violazione del cessate il fuoco. Lo ha detto Donald Trump. Rubio, Witkoff e Kushner sarebbero "molto frustrati con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per le sue decisioni", ha affermato Axios

Gli Stati Uniti stanno esaminando l'attacco israeliano contro un leader di Hamas a Gaza per capire se ci sia stata o meno una violazione del cessate il fuoco. Lo ha detto Donald Trump.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff e il consigliere e genero di Trump, Jared Kushner, sono molto frustrati con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per le sue decisioni. Lo ha affermato Axios, citando due alti funzionari americani.

  Esponenti  dell'amministrazione Trump stanno cercando di reclutare una forza  multinazionale di circa 10.000 soldati, sotto il comando di un generale  statunitense, per stabilizzare Gaza nel dopoguerra.
Gaza, ipotesi divisione della Striscia in due parti: cosa sappiamo

La possibile nuova idea americana per la Striscia di Gaza vedrebbe una divisione in due aree, una sotto il controllo di Israele e l'altra sotto Hamas. L'ipotesi è circolata dopo la visita del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in Israele. Ecco di cosa si tratta.

Torino, libero l'imam Shahin. Meloni: "Alcuni giudici annullano misure di sicurezza"

La Corte di Appello di Torino ha accolto il ricorso presentati dagli avvocati di Shahin e si è pronunciata per la cessazione del suo trattenimento nel Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta. Meloni: "Come facciamo a difendere la sicurezza degli italiani se ogni iniziativa che va in questo senso viene sistematicamente annullata da alcuni giudici?". Il Viminale starebbe valutando di presentare ricorso contro la decisione dei giudici

Libano, visita della ministra Difesa Spagna: in agenda Beirut e Unifil

La ministra della Difesa spagnola Margarita Robles e' diretta in Libano per visitare le truppe di Madrid che partecipano alla missione Unifil, in un momento di forte tensione con Israele a causa dei continui attacchi nel sud del Paese contro presunti obiettivi di Hezbollah. Il contingente conta quasi 700 uomini e donne. Al suo arrivo nel Paese dei Cedri, Robles, accompagnata dal capo di Stato Maggiore Teodoro Lopez Calderon, si recherà alla base Miguel de Cervantes di Marjayoun dove sono di stanza militari di Serbia, El Salvador, Brasile, India, Indonesia e Nepal, insieme a soldati spagnoli. Mercoledì la responsabile della Difesa di Madrid si sposterà alla base a pochi metri dalla Linea Blu dove le forze di pace spagnole stanno conducendo operazioni di sorveglianza. Si recherà poi a Beirut per un incontro bilaterale con il suo omologo libanese, Michel Menassa, per discutere della situazione nel Paese.

