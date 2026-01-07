Migliaia di viaggiatori dall’aeroporto di Schiphol, ad Amsterdam, hanno dovuto dormire su brandine allestite nello scalo a causa della cancellazione di circa 800 voli. Gravi disagi anche sulla rete ferroviaria mentre in gran parte del Paese permane l’allerta di codice arancione per le condizioni di ghiaccio e la scarsa visibilità stradale. Anche l'aeroporto di Bruxelles-Zaventem segnala ritardi e la cancellazione di circa quaranta voli ascolta articolo

L’ondata di maltempo e gelo che sta attraversando il nord Europa ha colpito anche i Paesi Bassi. La neve e il forte vento hanno provocato disagi soprattutto ai trasporti pubblici e al trasporto aereo: chiuso l’aeroporto di Schiphol ad Amsterdam con la conseguente cancellazione di circa 800 voli e oltre mille viaggiatori bloccati che hanno trascorso la notte nello scalo. I dati sono stati diffusi dallo stesso aeroporto secondo cui anche nelle notti precedenti molte persone avevano dormito all'interno del terminal, ma quella appena trascorsa è stata la prima in cui sono state allestite brandine. I voli cancellati oggi sono in gran parte della Klm. Schiphol prevede che il numero possa aumentare ulteriormente, considerando che erano programmati circa 1.100 voli nella giornata. Negli aeroporti regionali la situazione è diversificata: diversi voli cancellati anche all'aeroporto di Rotterdam-L'Aia, mentre all'aeroporto di Eindhoven l'operatività appare sostanzialmente normale.

Traffico ferroviario in tilt in Olanda Gravi disagi anche sulla rete ferroviaria con l’azienda statale Nederlandse Spoorwegen che ha segnalato un aumento delle avarie agli scambi a causa del freddo e della neve. La compagnia, che sta operando con un orario invernale ridotto, ha consigliato ai viaggiatori di rinviare gli spostamenti non indispensabili. In alcune tratte non circolano treni, mentre in altre il servizio è fortemente limitato. Attorno a Rotterdam Centrale e Breda il traffico ferroviario è completamente fermo, e anche la linea ad alta velocità verso il Belgio è fuori servizio, interrompendo i collegamenti internazionali. Leggi anche Maltempo, oggi ancora temporali e nevicate al Centro-Sud

Allerta arancione nei Paesi Bassi Oltre ai disagi provocati ai trasporti e al traffico aereo, l'ondata di gelo in Olanda ha paralizzato anche le strade cittadine. In gran parte del Paese c'è un'allerta di codice arancione per le condizioni di ghiaccio e la scarsa visibilità stradale. L'Istituto meteorologico reale olandese Knmi prevede ore di nevicate per la giornata, fino a 10 centimetri nelle zone interne.