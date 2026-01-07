Maltempo, oggi ancora temporali e nevicate al Centro-Sud

Giornata caratterizzata da venti forti, freddo, pioggia e neve fino a quote molte basse al Centro-Sud. Graduale miglioramento, invece, al Nord. Ancora disagi a Roma. Scuole chiuse in molte Regioni
Il maltempo continua a colpire l’Italia. Oggi la giornata è caratterizzata da venti forti, freddo, temporali e neve fino a quote molte basse al Centro-Sud. Graduale miglioramento, invece, al Nord. Ancora disagi a Roma, dove nelle ultime 24 ore neve, ghiaccio, vento e piogge torrenziali hanno creato forti disagi al traffico e ingrossato i fiumi, tanto che l'Aniene il 6 gennaio è esondato in periferia allagando diverse strade del quartiere Tiburtino (LE PREVISIONI METEO).
Dove è attesa la neve oggi
Secondo gli esperti, ulteriori nevicate sono attese oggi, 7 gennaio, con l'allerta che si concentra sulla fascia adriatica, con possibili fiocchi sulle zone interne di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia garganica e Basilicata. Neve prevista, dai 400 metri, anche sulla fascia appenninica di Lazio e Campania.
I disagi da Roma all’Autostrada del Sole
A Roma nelle ultime sono stati tanti gli alberi caduti, tra cui un grosso pino che è finito sulle auto in sosta a Centocelle. Sorvegliato speciale resta il Tevere dove restano chiuse le banchine. Disagi alla circolazione anche sull'Autostrada del Sole per via delle intense nevicate di ieri che hanno interessato alcuni tratti autostradali di Toscana, Emilia Romagna e Friuli. Autostrade per l'Italia ha attivato il proprio piano neve con l'impiego di circa 400 mezzi ed oltre 600 persone.
Scuole chiuse in molte città e Regioni
Per via delle nevicate, a Trieste per oggi è stata disposta la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, del territorio comunale. La stessa decisione è stata presa anche dal sindaco di Muggia (Trieste). Sempre per via delle nevicate, "in coordinamento con tutti gli altri Comuni della provincia" di Ravenna, "è stata decisa la chiusura delle scuole superiori e degli enti di formazione e istruzione professionale mentre nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie resteranno aperte", si legge in una nota del Comune di Ravenna. Nelle Marche sono una trentina i Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole. E provvedimenti simili sono stati presi anche in Toscana.
