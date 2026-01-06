Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Domani scuole chiuse per maltempo e neve in diverse Regioni: ecco dove

Cronaca
©Ansa

Introduzione

L’Epifania si chiude con una fase di maltempo intenso che sta interessando gran parte dell’Italia. Nevicate abbondanti hanno imbiancato molte zone del Centro-Nord, mentre piogge forti e persistenti stanno creando criticità soprattutto al Centro, con il Lazio tra le aree più colpite. Alla luce delle condizioni meteo e dei rischi legati a gelo, neve e viabilità, numerosi Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani, mercoledì 7 gennaio 2026. Ecco dove è posticipato il rientro tra i banchi di scuola dopo lo stop natalizio. 

Quello che devi sapere

Scuole chiuse a Trieste e Muggia

A Trieste, il sindaco Roberto Dipiazza ha annunciato la predisposizione di un’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani, a causa delle nevicate previste. Stessa decisione anche a Muggia, dove il sindaco Paolo Polidori ha disposto la sospensione delle lezioni su tutto il territorio comunale. 

Neve
Neve - ©IPA/Fotogramma
1/10

Rimini e provincia: chiusure nell’entroterra

In provincia di Rimini, il rientro in classe previsto per domani slitta in molti Comuni, soprattutto nelle aree collinari e montane. Le chiusure sono motivate dalle nevicate particolarmente abbondanti e dall’allarme gelo atteso durante la notte, con temperature ampiamente sotto lo zero. Rimarranno regolarmente aperte le scuole a Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Bellaria-Igea Marina e Cattolica, oltre che a San Giovanni in Marignano e Santarcangelo di Romagna. Nell’entroterra riminese diversi sindaci hanno disposto la sospensione delle lezioni. A Coriano le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. In Valmarecchia scuole chiuse a San Leo, Talamello, Maiolo e Novafeltria. A Pennabilli e Sant’Agata Feltria le scuole resteranno chiuse sia il 7 che l’8 gennaio. Stop alle lezioni anche a Verucchio e Poggio Torriana.

2/10
pubblicità

Scuole chiuse a Valconca

Chiusura generalizzata in tutta la Valconca. Le scuole resteranno chiuse a Morciano di Romagna, San Clemente, Montescudo-Monte Colombo, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo, Sassofeltrio, Gemmano e Montefiore Conca.

Banchi
Banchi - ©IPA/Fotogramma
3/10

Ravenna e Faenza: chiuse le superiori

A Ravenna è stata disposta la chiusura delle scuole superiori e degli enti di formazione professionale. Nidi, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado resteranno invece aperti, così come i centri diurni per anziani e disabili.
Scelta simile a Faenza e Lugo, mentre a Cervia resteranno chiuse le scuole superiori e gli istituti di formazione. 

4/10
pubblicità

Forlì: scuole chiuse in tutto il territorio

A Forlì è stata disposta la sospensione delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado per il rischio ghiaccio, soprattutto nelle zone collinari e montane.
La chiusura è stata estesa a tutto il Forlivese, dopo le abbondanti nevicate. Fanno eccezione alcuni Comuni come Bertinoro, dove le lezioni riprenderanno regolarmente.

Neve
Neve - ©Ansa
5/10

Studenti a casa anche a Imola

Scuole chiuse anche a Imola. Il sindaco Marco Panieri ha annunciato la firma dell’ordinanza di sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio comunale. 

6/10
pubblicità

Scuole chiuse a Frosinone

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste sul territorio, il primo cittadino di Frosinone ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre a parchi pubblici e cimitero comunale, per l'intera giornata di mercoledì 7 gennaio. 

7/10

Roma Capitale: falsa l’ordinanza che circola sui social

"Il testo di una presunta ordinanza che circola sui social e su whatsapp per la chiusura delle scuole domani 7 gennaio 2026 è un falso. Nessuno ha firmato o emanato alcun provvedimento di questo tipo. Chiunque diffonda notizie false può incorrere in sanzioni anche di natura penale". A chiarirlo è Roma Capitale in una nota. 

8/10
pubblicità

Marche: l’elenco dei comuni con scuole chiuse

Sospensione delle lezioni a Belforte all’Isauro, Cagli, Fermignano, Fossombrone, Lunano, Mondavio, Montefelcino, Montelabbate, Montemonaco, Monte Porzio, Santa Vittoria in Matenano, Tavoleto, Urbania e Urbino.

Neve
Neve - ©Ansa
9/10

Umbria e Toscana: dove saranno chiuse le scuole

Scuole chiuse a Pietralunga e San Venanzo. Ma anche a Badia Tedalda, Montecatini Val di Cecina, Poppi e Sestino.

10/10
pubblicità

Leggi anche

Cronaca

Bologna, capotreno ucciso nel parcheggio della stazione. Cosa sappiamo

Cronaca

Lotteria Italia 2026, stasera l’estrazione dei biglietti vincenti

Cronaca

Neve sull’Italia, possibili fiocchi a bassa quota: le zone a rischio

Cronaca

Trasporti, dopo festività al via prima tornata scioperi: dove e quando

Cronaca

Truffe agli anziani, i consigli dei Carabinieri per difendersi