Domani scuole chiuse per maltempo e neve in diverse Regioni: ecco dove

In provincia di Rimini, il rientro in classe previsto per domani slitta in molti Comuni, soprattutto nelle aree collinari e montane. Le chiusure sono motivate dalle nevicate particolarmente abbondanti e dall’allarme gelo atteso durante la notte, con temperature ampiamente sotto lo zero. Rimarranno regolarmente aperte le scuole a Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Bellaria-Igea Marina e Cattolica, oltre che a San Giovanni in Marignano e Santarcangelo di Romagna. Nell’entroterra riminese diversi sindaci hanno disposto la sospensione delle lezioni. A Coriano le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. In Valmarecchia scuole chiuse a San Leo, Talamello, Maiolo e Novafeltria. A Pennabilli e Sant’Agata Feltria le scuole resteranno chiuse sia il 7 che l’8 gennaio. Stop alle lezioni anche a Verucchio e Poggio Torriana.