Maltempo in Europa, forti nevicate e allagamenti

L’Europa settentrionale e centrale è investita dal maltempo tra neve e gelo. A Roma, esondazioni del fiume Aniene hanno sommerso quartieri e costretto evacuazioni. Neve e ghiaccio bloccano traffico, voli e treni in Francia, Regno Unito e Paesi Bassi, con allerte meteo diffuse
