Tensione nello scalo pugliese, dove alcuni passeggeri provenienti da Orio al Serio e Bologna hanno cercato di entrare sulla pista. Attivo un presidio di polizia, carabienieri e guardia di finanza per gestire la situazione. Circa 250 sarannp trasferiti dall'aeroporto al porto e raggiungeranno Tirana in tragetto. Altri 39 la raggiungeranno con un volo da Fiumicino

Protesta nell'aeroporto di Brindisi di circa 150 passeggeri che erano a bordo di due voli diretti a Tirana ma che sono stati dirottati nello scalo pugliese per cause legate al maltempo. I due velivoli, entrambi della compagnia Wizz Air, erano partiti da Orio al Serio e Bologna e complessivamente trasportavano 400 personei. Dopo avere forzato i controlli di sicurezza aeroportuali, il gruppo di passeggeri in protesta ha raggiunto la pista chiedendo di poter ripartire verso la destinazione finale. Secondo quanto è stato da loro riferito non era nelle condizioni di assicurare un volo sostitutivo.