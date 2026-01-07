Offerte Sky
Voli Wizzair dirottati per maltempo all'aeroporto di Brindisi: passeggeri occupano pista

Cronaca
©Ansa

Tensione nello scalo pugliese, dove alcuni passeggeri provenienti da Orio al Serio e Bologna hanno cercato di entrare sulla pista. Attivo un presidio di polizia, carabienieri e guardia di finanza per gestire la situazione. Circa 250 sarannp trasferiti dall'aeroporto al porto e raggiungeranno Tirana in tragetto. Altri 39 la raggiungeranno con un volo da Fiumicino

Protesta nell'aeroporto di Brindisi di circa 150 passeggeri che erano a bordo di due voli diretti a Tirana ma che sono stati dirottati nello scalo pugliese per cause legate al maltempo. I due velivoli, entrambi della compagnia Wizz Air, erano partiti da Orio al Serio e Bologna e complessivamente trasportavano 400 personei. Dopo avere forzato i controlli di sicurezza aeroportuali, il gruppo di passeggeri in protesta ha raggiunto la pista chiedendo di poter ripartire verso la destinazione finale.  Secondo quanto è stato da loro riferito non era nelle condizioni di assicurare un volo sostitutivo.

©Ansa

Circa 250 persone raggiungeranno l'Albania in traghetto

Polizia di frontiera e la società Aeroporti di Puglia stanno organizzando il trasporto in pullman verso altri aeroporti dai quali ripartire per l'Albania. Circa 250 passaggeri raggiungeranno l'Albania con un traghetto per Valona. Dopo lunghe trattive, sotto il controllo delle forze dell'ordine per evitare problemi di ordine pubblico, è stata raggiunta un'intesa per il rientro in Albania dei passeggeri con un traghetto. In questi minuti, a bordo di diversi bus, sta avvenendo il trasferimento dall'aeroporto al porto di Brindisi. La partenza del traghetto è prevista a metà pomeriggio. Trentanove passeggeri stanno raggiungendo l'aeroporto di Fiumicino con un bus messo a disposizione dalla compagnia, e da lì voleranno a Tirana, in quanto le condizioni meteo al momento lo consentono. Alcuni altri passeggeri avrebbero deciso di rientrare in Albania in maniera autonoma.

