Parigi si sveglia sotto la neve, traffico e trasporti in tilt: cancellati oltre 100 voli
Autobus e tram hanno sospeso il servizio e le automobili in circolazione sono pochissime. Il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot ha invitato a essere vigili in tutto il Paese e ha fatto sapere che nel pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Neve anche in Normandia e in Bretagna, mentre nel centro del Paese si segnalano piogge ghiacciate
- Da diversi giorni Parigi si trova nella morsa del gelo. Dopo la breve pausa di ieri, nella notte la neve ha ripreso a cadere su buona parte della Francia e in particolare l'Ile-de-France, la regione della capitale.
- Trentotto dipartimenti dalla scorsa notte e per tutta la giornata di oggi sono in stato di allerta arancione per neve e ghiaccio, come annunciato dall'agenzia nazionale Météo France.
- Questa mattina Parigi si è svegliata completamente coperta da un manto di neve. Le auto in circolazione sono pochissime. Chiuse diverse strade statali: le poche aperte sono intasate da code interminabili di auto.
- A partire dalle 7, tutti gli autobus parigini e dell'Ile-de-France hanno gradualmente sospeso il servizio e sono tornati ai loro depositi. La Ratp, l'azienda parigina dei trasporti, ha invitato tutti a limitare gli spostamenti, privilegiando ove possibile il telelavoro.
- Il maltempo ha mandato in tilt anche il traffico aereo. Circa 100 voli sono stati cancellati all'aeroporto parigino di Roissy Charles-de-Gaulle e circa 40 voli a Orly. Il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot a CNnews ha detto di sperare in un miglioramento nel pomeriggio ma le cancellazioni dei voli erano attese già da ieri, quando è scattata l’allerta arancione.
- Il ministro Tabarot ha anche fatto appello ad essere vigili in "tutto il Paese", "in particolare per quanto riguarda la pioggia gelata, che non è sempre stata prevista e può arrivare in qualsiasi momento”.
- Le forti nevicate e il ghiaccio hanno causato almeno cinque vittime sulle strade francesi e notevoli disagi. Tre persone sono morte in due incidenti separati causati dal ghiaccio nero nel sud-ovest, mentre un autista di un servizio di Ncc è morto dopo essere caduto nella Marna vicino a Parigi. Queste due tragedie seguono la morte di un autista di furgone in uno scontro con un camion, sempre nella regione parigina.
- Nevica anche in Normandia, in Bretagna, mentre nel centro si segnalano piogge ghiacciate (in foto Lisieux, nel nord-ovest della Francia). Le previsioni parlano di un miglioramento già in giornata.