Autobus e tram hanno sospeso il servizio e le automobili in circolazione sono pochissime. Il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot ha invitato a essere vigili in tutto il Paese e ha fatto sapere che nel pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Neve anche in Normandia e in Bretagna, mentre nel centro del Paese si segnalano piogge ghiacciate