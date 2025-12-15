Torino, Corte appello libera imam Shahin: stop a trattenimento in cpr

La Corte di Appello di Torino ha accolto il ricorso presentati dagli avvocati di Shahin e si è pronunciata per la cessazione del suo trattenimento nel Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta. Secondo i giudici non sussistono elementi che possono far parlare di sicurezza per lo Stato o per l'ordine pubblico

L'imam Mohamed Shahin è libero. La Corte di Appello di Torino ha accolto il ricorso presentati dagli avvocati di Shahin e si è pronunciata per la cessazione del suo trattenimento nel Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta, dove si trova dal 24 novembre. Secondo i giudici non sussistono elementi che possono far parlare di sicurezza per lo Stato o per l'ordine pubblico. L'imam del quartiere torinese di San Salvario, colpito da un provvedimento di espulsione firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha ricevuto oggi un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla questura di Caltanissetta.

La decisione della Corte d'Appello di Torino

Dopo avere esaminato i "nuovi elementi emersi", i giudici hanno escluso "la sussistenza di una concreta e attuale pericolosità", sottolineando che Shahin, da vent'anni in Italia, è "completamente incensurato". Fra i "nuovi elementi" che erano stati presentati dagli avvocati dell'imam figurava anche l'archiviazione immediata, da parte della procura di Torino, di una denuncia per le frasi che l'uomo aveva pronunciato lo scorso ottobre durante una manifestazione Pro Pal.

Avs: “Piantedosi ritiri il decreto di espulsione per l'imam di Torino”

Secondo Alleanza Verdi Sinistra, "è gravissimo che il ministro Piantedosi abbia costruito un decreto su basi inconsistenti, mentendo al Paese e alimentando un clima di sospetto verso una persona innocente e soffiando sul fuoco dell'islamofobia”. Per il vicecapogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi, la capogruppo di Avs in Regione Piemonte, Alice Ravinale, e i consiglieri comunali di Torino di Sinistra ecologista, Sara Diena ed Emanuele Busconi, la vicenda è “l'ennesima dimostrazione di come si pieghi il concetto di sicurezza nazionale per fini politici”. Shahin è stato “privato della libertà senza motivo”, hanno ribadito, sottolineando che “la giustizia ha fatto il suo corso, ma il danno umano e civile resta”. E infine: “Ora il governo chieda scusa, cambi rotta e ritiri il decreto di espulsione: non si gioca con i diritti fondamentali delle persone".

Forza Italia: "Sconcerto per la liberazione dell'imam Shahin"

Anche Forza Italia ha commentato la liberazione dell'imam Shahin, esprimendo "sconcerto" per la notizia. "Pur rispettando il ruolo dei giudici della Corte d'Appello di Torino, crediamo che nessuna decisione possa cancellare la pericolosità per lo Stato delle dichiarazioni di Shahin", hanno detto Roberto Rosso e Marco Fontana, rispettivamente segretario provinciale e cittadino di Forza Italia a Torino. "Questa decisione rischia di lanciare un messaggio pericoloso, a maggior ragione dopo l'attentato di Sydney, l'assalto alla sede di Stampa e Repubblica e i vari cortei 'Pro Pal' che sono diventati puntualmente l'occasione per episodi di eversione. Non possiamo rischiare di legittimare chi professa la violenza, che sia fisica o passi attraverso istigazioni all'odio", hanno aggiunto.