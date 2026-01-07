Il Gruppo Vitali presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024

Un nuovo anno, un nuovo bilancio a cui prestare attenzione: il Gruppo Vitali ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024, terzo documento di rendicontazione ESG. Una tappa fondamentale nel percorso di crescita del Gruppo con la trasformazione in Società Benefit, che formalizza l’impegno a generare valore economico, ma soprattutto sociale e ambientale

Un documento che descrive al meglio l’impegno verso una transizione energetica e innovazione industriale efficace ed efficiente, con un accento sulla formazione, sullo sviluppo delle competenze e sul valore del capitale umano. Ma anche sulla sicurezza sul lavoro e sulla salute, punti cardine della società, e sull’importanza di creare un impatto positivo nei contesti in cui la società opera, attraverso le opere realizzate e attività benefiche a valore sociale e relazionale. Tanti temi e tanti risultati positivi, che permettono al Gruppo Vitali di iniziare un nuovo anno con basi solide e tanti obiettivi da realizzare.

Il valore delle persone, il rapporto con il territorio, la sostenibilità: sono questi alcuni degli elementi chiave che identificano l’attività del Gruppo Vitali, che ha da poco presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024.

Il Bilancio in pillole

Transizione energetica e innovazione industriale

Il 2024 ha segnato un avanzamento significativo sul fronte della transizione energetica. È stato completato l’impianto fotovoltaico della Solar Factory di Caponago, entrato in funzione nel 2025 e consente di coprire circa il 50% del fabbisogno energetico del Gruppo. Parallelamente sono proseguiti gli investimenti sugli impianti di Calusco d’Adda e sulla nuova sede green di Olbia, confermando una strategia orientata all’autoproduzione di energia rinnovabile, all’efficienza energetica e alla riduzione degli impatti ambientali lungo tutta la catena del valore.

Economia circolare e gestione responsabile delle risorse

L’economia circolare continua a rappresentare uno dei pilastri del modello produttivo di Vitali. Nel 2024 il Gruppo ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 88:2020 per le produzioni di calcestruzzo e conglomerato bituminoso in diversi siti, rafforzando l’utilizzo di materiali riciclati e sottoprodotti certificati. Particolare attenzione è dedicata anche alla gestione dei materiali derivanti dalle demolizioni, dove l’impiego di impianti mobili di riciclo ha permesso di recuperare fino al 99% dei materiali, riducendo il consumo di risorse naturali e l’impatto ambientale complessivo delle attività.

Persone, sicurezza e benessere al centro

La salute e la sicurezza sul lavoro si confermano il tema di massima priorità per il Gruppo. Nel corso del 2024 sono aumentate le attività di formazione, con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione sempre più condivisa e partecipata. Accanto alla sicurezza, Vitali ha rafforzato il proprio impegno sul fronte del benessere organizzativo, della formazione continua e dello sviluppo delle competenze, promuovendo iniziative di welfare, percorsi di crescita professionale e attività di orientamento e dialogo con il mondo della scuola e delle università.

Territorio e stakeholder: valore condiviso

Il Bilancio di Sostenibilità 2024 conferma l’attenzione del Gruppo verso il coinvolgimento degli stakeholder e la valorizzazione dei territori. Attraverso survey, momenti di ascolto e l’aggiornamento della Matrice di Materialità, Vitali ha individuato le priorità strategiche su cui concentrare il proprio impegno futuro.

Riconoscimenti e solidità del percorso ESG

Nel 2024 il percorso di sostenibilità del Gruppo ha ottenuto importanti conferme da parte di enti indipendenti, tra cui il rating Silver EcoVadis, il punteggio massimo nel Rating di Legalità AGCM, lo score elevato nelle piattaforme Synesgy e Open-Es e il Bollino Cassa Edile Awards 2024. Riconoscimenti che testimoniano la solidità e la coerenza dell’approccio ESG adottato.

Il Gruppo Vitali

Attiva dal 1989, Vitali è una società benefit verticalmente integrata, impegnata nello sviluppo e nella realizzazione di progetti infrastrutturali e immobiliari. Il Gruppo opera nei settori della produzione di energia rinnovabile – fotovoltaico, idrogeno e sistemi di accumulo – dello sviluppo di infrastrutture per la mobilità - tra cui strade, autostrade, aeroporti e stazioni - delle nuove infrastrutture digitali quali data center nonché di grandi progetti di rigenerazione urbana, come la riqualificazione dell’Hennebique nel porto antico di Genova e dell’area di Bergamo Porta Sud.

"Da tempo Vitali ha posto al centro della propria strategia i principi della Società Benefit e i pilastri ESG" afferma Alessio Parolari, Amministrare Delegato Vitali Spa Società Benefit "che rappresentano parte integrante e sostanziale del modello industriale del Gruppo. L’azione del Gruppo, infatti, di basa su alcuni pilastri: persone, territorio, sostenibilità e governance trasparente come basi per generare e consegnare ai territori in cui si opera prodotti e manufatti di qualità che siano al servizio delle comunità di riferimento".