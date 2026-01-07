Ha 36 anni, è cittadino croato e senza fissa dimora, il presunto responsabile dell’assassinio avvenuto il 5 gennaio nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, in un'area riservata ai dipendenti. Al momento del fermo avrebbe detto: “So di essere ricercato, ma non esattamente per che cosa”

Si è conclusa a Desenzano del Garda la fuga dell'uomo accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome il 5 gennaio nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, in un'area riservata ai dipendenti. Il presunto killer si chiama Marin Jelenic, ed è un cittadino croato di 36 anni. Si tratta di una ifgura già nota alla Polizia Ferroviaria per precedenti relativi al porto di armi da taglio. È una persona senza fissa dimora ed è stato identificato in diverse circostanze in ambiti ferroviari in tutto il Nord Italia.

"So di essere ricercato, ma non per quale motivo"

Marin Jelenic, al momento del fermo avvenuto per opera degli agenti della polizia di Desenzano del Garda, , è apparso confuso e avrebbe detto: "So di essere ricercato, ma non esattamente per che cosa". Da quanto è emerso in queste ore l’uomo avrebbe trascorso la nottata in un dormitorio per senzatetto a Milano, in zona Niguarda. Da lì sarebbe salito su un autobus fino ad arrivare a Desenzano dove ieri sera attorno alle ore 21 è stato bloccato.

Chi era la vittima

Il giovane capotreno era Alessandro Ambrosio, 34enne residente nel Bolognese. Il padre Luigi ha detto: “Mio figlio non aveva nemici non aveva litigato con nessuno, questo è un delitto inspiegabile. Mai fatto del male a una mosca, mio figlio. Io non so cosa sia successo, ancora non l'abbiamo visto. Lui faceva il suo servizio tranquillo, poi veniva a casa, usciva. Io con mio figlio, poi, avevo un rapporto ottimo". Era figlio unico, laureato in statistica, impiegato sui treni Intercity a medio-lunga percorrenza, e appassionato musicista.

Lo sciopero dopo l’omicidio

Intanto oggi, a seguito dell’omicidio, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Af dell'Emilia-Romagna che, "si stringono ai familiari e alle colleghe e colleghi" del giovane hanno proclamato uno sciopero del trasporto ferroviario regionale di 8 ore, dalle 9 alle 17. In concomitanza con la mobilitazione, indetta "considerato il grave pregiudizio e pericolo per la sicurezza della salute di lavoratrici e lavoratori delle attività ferroviarie" si tiene, a partire dalle 10, un presidio spontaneo in Piazza Medaglie d'Oro, antistante l'ingresso della stazione e sarà anche deposto un fiore a ricordo del giovane assassinato. Le organizzazioni hanno anche chiesto un incontro in Prefettura in mattinata.