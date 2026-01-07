Capotreno ucciso a Bologna, pm: “Omicidio commesso per motivi abietti”

Si attende l'udienza di convalida del fermo per Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, capotreno 34enne, accoltellato lunedì sera a Bologna. La Procura contesta al momento l'omicidio con due aggravanti. Al momento del fermo a Desenzano aveva con sé due coltelli, su cui saranno fatti accertamenti. Intanto sono stati ricostruiti i suoi spostamenti: ha passato una notte in sala d'attesa al Niguarda ascolta articolo

Si è conclusa ieri sera a Desenzano del Garda, dopo poco più di 24 ore di ricerche, la fuga di Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all'addome lunedì sera, apparentemente senza un motivo, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna, in un'area riservata ai dipendenti. In vista dell'udienza di convalida del fermo, che sarà fissata a Brescia, la Procura bolognese, con il pm Michele Martorelli, contesta al momento l'omicidio con due aggravanti a Jelenic. La prima è l'aver agito per motivi abietti, la seconda è l'aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie.

Sequestrati due coltelli Quando è stato fermato in stazione a Desenzano del Garda, Marin Jelenic aveva con sé due coltelli, armi su cui verranno svolti accertamenti per comprendere se si tratti di quelle che hanno ucciso il capotreno la sera del 5 gennaio. Il capo della squadra mobile di Bologna, Guglielmo Battisti, ha spiegato che il fermato aveva in particolare precedenti proprio per il porto di coltelli. Il fermo "è un punto di partenza" ha detto, ricostruendo come si sia arrivati all' identificazione del presunto aggressore attraverso le immagini di videosorveglianza.

Jelenic aveva trascorso una notte in sala d'attesa al Niguarda Marin Jelenic, dopo l'omicidio di cui è accusato, era arrivato a Milano alle 22.40 dopo essere stato fatto scendere da un treno a Fiorenzuola perché trovato senza biglietto e aver preso il convoglio successivo. Le telecamere lo avevano ripreso a Milano, in piazza Duca d'Aosta, all'uscita della Stazione Centrale. Poi è salito su un tram della linea 4 a mezzanotte e un quarto per arrivare poco dopo al Niguarda. Ha trascorso la notte in una sala d'aspetto dell'ospedale. Poi si è spostato in autobus a Desenzano. L'uomo aveva comprato un biglietto da Tarvisio a Villach, appena oltre il confine austriaco. "So di essere ricercato, ma non esattamente per che cosa", ha detto al momento del fermo agli agenti della polizia.

Il fermato aveva un atteggiamento sospetto "Il suo atteggiamento aveva insospettito la pattuglia della Polizia di Stato che lo ha individuato e fermato nei pressi della stazione di Desenzano", ha spiegato il questore di Brescia Paolo Sartori. "Gli agenti, allertati anche dall'allarme diffuso in ambito nazionale, con grande professionalità e adottando tutte le cautele del caso hanno deciso di procedere al controllo. Appena si sono resi conto di aver fermato il ricercato si è attivato tutto l'apparato investigativo. Lo hanno condotto in Questura per procedere all'arresto".