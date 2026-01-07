Offerte Sky
Capotreno ucciso a Bologna, pm: “Omicidio commesso per motivi abietti”

Cronaca
©Ansa

Si attende l'udienza di convalida del fermo per Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, capotreno 34enne, accoltellato lunedì sera a Bologna. La Procura contesta al momento l'omicidio con due aggravanti. Al momento del fermo a Desenzano aveva con sé due coltelli, su cui saranno fatti accertamenti. Intanto sono stati ricostruiti i suoi spostamenti: ha passato una notte in sala d'attesa al Niguarda

Si è conclusa ieri sera a Desenzano del Garda, dopo poco più di 24 ore di ricerche, la fuga di Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all'addome lunedì sera, apparentemente senza un motivo, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna, in un'area riservata ai dipendenti. In vista dell'udienza di convalida del fermo, che sarà fissata a Brescia, la Procura bolognese, con il pm Michele Martorelli, contesta al momento l'omicidio con due aggravanti a Jelenic. La prima è l'aver agito per motivi abietti, la seconda è l'aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie.

Sequestrati due coltelli

Quando è stato fermato in stazione a Desenzano del Garda, Marin Jelenic aveva con sé due coltelli, armi su cui verranno svolti accertamenti per comprendere se si tratti di quelle che hanno ucciso il capotreno la sera del 5 gennaio. Il capo della squadra mobile di Bologna, Guglielmo Battisti, ha spiegato che il fermato aveva in particolare precedenti proprio per il porto di coltelli. Il fermo "è un punto di partenza" ha detto, ricostruendo come si sia arrivati all' identificazione del presunto aggressore attraverso le immagini di videosorveglianza.

La stazione di Bologna e la vittima

Jelenic aveva trascorso una notte in sala d'attesa al Niguarda

Marin Jelenic, dopo l’omicidio di cui è accusato, era arrivato a Milano alle 22.40 dopo essere stato fatto scendere da un treno a Fiorenzuola perché trovato senza biglietto e aver preso il convoglio successivo. Le telecamere lo avevano ripreso a Milano, in piazza Duca d'Aosta, all'uscita della Stazione Centrale. Poi è salito su un tram della linea 4 a mezzanotte e un quarto per arrivare poco dopo al Niguarda. Ha trascorso la notte in una sala d'aspetto dell’ospedale. Poi si è spostato in autobus a Desenzano. L'uomo aveva comprato un biglietto da Tarvisio a Villach, appena oltre il confine austriaco. "So di essere ricercato, ma non esattamente per che cosa”, ha detto al momento del fermo agli agenti della polizia.

Bologna, Sarebbe stato individuato, ancora in fuga, il presunto responsabile dell’omicidio di un capotreno di Trenitalia, di 34 anni, avvenuto nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. In foto: il presunto assassino ancora in fuga Questa è una foto privata pubblicata sui social network o su media televisivi fornita da questa Agenzia. L'Agenzia non rivendica alcuna proprietà, incluso ma non limitato al copyright o alla licenza del materiale allegato. Le tariffe addebitate da questa Agenzia sono solo per i servizi dell'Agenzia e non trasmettono, né intendono trasmettere all'utente, alcuna proprietà di copyright o licenza sul materiale. Con la pubblicazione di questo materiale l'utente accetta espressamente di indennizzare e tenere indenne l'Agenzia e i suoi amministratori, azionisti e dipendenti da qualsiasi perdita, reclamo, danno, richiesta, spesa (comprese le spese legali), o qualsiasi causa di azione o accusa nei confronti dell'Agenzia derivante da o connessa in qualsiasi modo alla pubblicazione del materiale.

Il fermato aveva un atteggiamento sospetto

"Il suo atteggiamento aveva insospettito la pattuglia della Polizia di Stato che lo ha individuato e fermato nei pressi della stazione di Desenzano”, ha spiegato il questore di Brescia Paolo Sartori. "Gli agenti, allertati anche dall'allarme diffuso in ambito nazionale, con grande professionalità e adottando tutte le cautele del caso hanno deciso di procedere al controllo. Appena si sono resi conto di aver fermato il ricercato si è attivato tutto l'apparato investigativo. Lo hanno condotto in Questura per procedere all’arresto”.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso finora, Alessandro Ambrosio sarebbe stato colpito alle spalle. La dinamica dell'accoltellamento fa pensare ad un'azione improvvisa e senza possibilità di difesa per il capotreno. Subito dopo il delitto Jelenic era salito su un treno regionale verso Milano. A bordo aveva avuto atteggiamenti molesti e aggressivi, anche con il personale del treno e per questo era stato fatto scendere a Fiorenzuola, nel Piacentino, poco prima delle 20, per essere preso in consegna dalle forze dell'ordine. È stato identificato e rilasciato: in quel momento non erano state ancora diramate le note per la sua ricerca. Figura già nota alla Polizia Ferroviaria per precedenti relativi al porto di armi da taglio, Jelenic è una persona senza fissa dimora e legami sul territorio italiano ed era già stato identificato in diverse circostanze in ambiti ferroviari in tutto il Nord Italia.

Una foto tratta dal profilo Facebook del Centro Culturale Anzolese che ritrae Alessandro Ambrosio, il capotreno di Trenitalia di 34 anni ucciso a coltellate nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, 6 gennaio 2026 FACEBOOK / Centro Culturale Anzolese +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++

