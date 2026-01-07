Bimbo picchiato col cucchiaio a Catania: sospesa la genitorialità

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Catania, bimbo picchiato col cucchiaio: sospesa la genitorialità al patrigno e alla madre

Cronaca

L’uomo, 59 anni, era stato arrestato per maltrattamenti e poi scarcerato in quanto, per il gip di Catania, le immagini contenute nel video non sono supportate da indizi che ne certifichino la gravità. La Procura ha presentato ricorso: si attende la decisione del riesame

ascolta articolo

Sospesa la responsabilità genitoriale per il patrigno e la madre del bambino picchiato con un cucchiaio di legno a Catania. L’uomo di 59 anni era stato arrestato con l’accusa di maltrattamento aggravato dopo essere stato immortalato in un video diventato virale su TikTok mentre colpiva ripetutamente e violentemente il ragazzino di 10 anni. L’uomo poi, l’indomani, era stato scarcerato poiché per il gip di Catania, Luigi Barone, l’accusa non era supportata da indizi che ne certificassero la gravità. Di fronte alla decisione del gip, la Procura della città siciliana ha presentato ricorso e ora si attende l’esito del tribunale del riesame. 

Bambini affidati ai nonni

Intanto, però, in attesa della decisione dei giudici, il Tribunale dei minori ha preferito allontanare il bambino e le due sorelline minori dalla famiglia affidandoli ai nonni materni con la supervisione di un'équipe multidisciplinare e il divieto di avvicinamento dei genitori sul quale controlleranno le forze dell’ordine. Soltanto la madre potrà incontrare i figli saltuariamente in spazi preservati. L’episodio del cucchiaio, al quale le due sorelle più piccole hanno assistito e che pare essere stato filmato proprio da una delle due, non sarebbe il primo caso di maltrattamenti in famiglia: secondo quanto emerso da accertamenti ulteriori, già in precedenza la Polizia era intervenuta per episodi simili.

Leggi anche

Catania, colpisce figlio col cucchiaio di legno: scarcerato
FOTOGALLERY

©Ansa

1/18
Cronaca

Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO

Dalla riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni di distanza dal delitto, passando per le manifestazioni a sostegno della Palestina nelle principali piazze del nostro Paese, fino all'assalto alla redazione de La Stampa: sono molti i fatti che, nell’anno che sta volgendo al termine, hanno segnato la cronaca italiana. Ecco i principali

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Crans Montana, oggi i funerali di 5 delle vittime italiane. FOTO

Cronaca

Oggi nelle scuole si è osservato un minuto di silenzio. Un modo per “ricordare le giovani vittime...

8 foto

Il Gruppo Vitali presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024

Cronaca

Un nuovo anno, un nuovo bilancio a cui prestare attenzione: il Gruppo Vitali ha presentato il...

Bimbo picchiato col cucchiaio a Catania: sospesa la genitorialità

Cronaca

L’uomo, 59 anni, era stato arrestato per maltrattamenti e poi scarcerato in quanto, per il gip di...

Chi è Marin Jelenic, accusato dell’omicidio del capotreno Ambrosio

Cronaca

Ha 36 anni, è cittadino croato e senza fissa dimora, il presunto responsabile dell’assassinio...

Bologna, Sarebbe stato individuato, ancora in fuga, il presunto responsabile dell’omicidio di un capotreno di Trenitalia, di 34 anni, avvenuto nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. In foto: il presunto assassino ancora in fuga Questa è una foto privata pubblicata sui social network o su media televisivi fornita da questa Agenzia. L'Agenzia non rivendica alcuna proprietà, incluso ma non limitato al copyright o alla licenza del materiale allegato. Le tariffe addebitate da questa Agenzia sono solo per i servizi dell'Agenzia e non trasmettono, né intendono trasmettere all'utente, alcuna proprietà di copyright o licenza sul materiale. Con la pubblicazione di questo materiale l'utente accetta espressamente di indennizzare e tenere indenne l'Agenzia e i suoi amministratori, azionisti e dipendenti da qualsiasi perdita, reclamo, danno, richiesta, spesa (comprese le spese legali), o qualsiasi causa di azione o accusa nei confronti dell'Agenzia derivante da o connessa in qualsiasi modo alla pubblicazione del materiale.

Maltempo, oggi ancora temporali e nevicate al Centro-Sud

Cronaca

Giornata caratterizzata da venti forti, freddo, pioggia e neve fino a quote molte basse al...

Cronaca: i più letti