Bimbo picchiato col cucchiaio a Catania: sospesa la genitorialità

L’uomo, 59 anni, era stato arrestato per maltrattamenti e poi scarcerato in quanto, per il gip di Catania, le immagini contenute nel video non sono supportate da indizi che ne certifichino la gravità. La Procura ha presentato ricorso: si attende la decisione del riesame

Sospesa la responsabilità genitoriale per il patrigno e la madre del bambino picchiato con un cucchiaio di legno a Catania. L’uomo di 59 anni era stato arrestato con l’accusa di maltrattamento aggravato dopo essere stato immortalato in un video diventato virale su TikTok mentre colpiva ripetutamente e violentemente il ragazzino di 10 anni. L’uomo poi, l’indomani, era stato scarcerato poiché per il gip di Catania, Luigi Barone, l’accusa non era supportata da indizi che ne certificassero la gravità. Di fronte alla decisione del gip, la Procura della città siciliana ha presentato ricorso e ora si attende l’esito del tribunale del riesame.