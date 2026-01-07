Bimbo picchiato col cucchiaio a Catania: sospesa la genitorialità

L’uomo, 59 anni, era stato arrestato per maltrattamenti e poi scarcerato in quanto, per il gip di Catania, le immagini contenute nel video non sono supportate da indizi che ne certifichino la gravità. La Procura ha presentato ricorso: si attende la decisione del riesame
Sospesa la responsabilità genitoriale per il patrigno e la madre del bambino picchiato con un cucchiaio di legno a Catania. L’uomo di 59 anni era stato arrestato con l’accusa di maltrattamento aggravato dopo essere stato immortalato in un video diventato virale su TikTok mentre colpiva ripetutamente e violentemente il ragazzino di 10 anni. L’uomo poi, l’indomani, era stato scarcerato poiché per il gip di Catania, Luigi Barone, l’accusa non era supportata da indizi che ne certificassero la gravità. Di fronte alla decisione del gip, la Procura della città siciliana ha presentato ricorso e ora si attende l’esito del tribunale del riesame.
Bambini affidati ai nonni
Intanto, però, in attesa della decisione dei giudici, il Tribunale dei minori ha preferito allontanare il bambino e le due sorelline minori dalla famiglia affidandoli ai nonni materni con la supervisione di un'équipe multidisciplinare e il divieto di avvicinamento dei genitori sul quale controlleranno le forze dell’ordine. Soltanto la madre potrà incontrare i figli saltuariamente in spazi preservati. L’episodio del cucchiaio, al quale le due sorelle più piccole hanno assistito e che pare essere stato filmato proprio da una delle due, non sarebbe il primo caso di maltrattamenti in famiglia: secondo quanto emerso da accertamenti ulteriori, già in precedenza la Polizia era intervenuta per episodi simili.
