Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Picchia violentemente il figlio, video virale: padre fermato a Catania

Cronaca

Il caso di maltrattamenti in famiglia si è verificato in un quartiere popolare. L'uomo ha colpito ripetutamente il piccolo con un grosso cucchiaio di legno mentre qualcuno riprendeva con lo smartphone e inseriva il filmato su TikTok

ascolta articolo

Maltrattamenti in famiglia, è con questa accusa che i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Catania hanno fermato un uomo immortalato in un video diventato ormai virale su TikTok mentre colpisce ripetutamente e violentemente con un grosso cucchiaio di legno il figlio. Il ragazzino piange, chiede disperatamente di smetterla di picchiarlo e dice di volere "stare con la mamma". L’uomo replica: "chi sono io? Il padre e mi devi ubbidire, devi fare quello che dico io...".

L'aggressione sarebbe avvenuta in una zona popolare della città davanti a una bambina piccola e a un'altra persona che riprende la scena con uno smartphone. Moltissimi i commenti e gli insulti all'uomo, poi identificato dalla polizia e sentito negli uffici della questura. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Alberto Santisi. Il pubblico ministero ha ascoltato anche la vittima.

Cronaca: Ultime notizie

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali il blitz americano in Venezuela: raid su Caracas, catturati Maduro e la...

16 foto

Epifania, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma da non perdere

Cronaca

Anche il capoluogo partenopeo si prepara a salutare il periodo delle Feste con una serie di...

Fondi ad Hamas, sotto tutela giudice e pm dell'inchiesta

Cronaca

Si tratta di una misura preventiva: un agente della polizia e un militare della guardia di...

Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello del tecnico del Cagliari

Cronaca

L'agguato contro Gianluca Pisacane è avvenuto nella notte nei Quartieri Spagnoli. Il 28enne è...

Morte Aurora Livoli, l'8 gennaio interrogatorio per il fermato

Cronaca

L'uomo, che ha precedenti per violenza sessuale, era stato arrestato il 30 dicembre dai...

Cronaca: i più letti