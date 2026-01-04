Picchia violentemente il figlio, video virale: padre fermato a Catania

Il caso di maltrattamenti in famiglia si è verificato in un quartiere popolare. L'uomo ha colpito ripetutamente il piccolo con un grosso cucchiaio di legno mentre qualcuno riprendeva con lo smartphone e inseriva il filmato su TikTok

Maltrattamenti in famiglia, è con questa accusa che i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Catania hanno fermato un uomo immortalato in un video diventato ormai virale su TikTok mentre colpisce ripetutamente e violentemente con un grosso cucchiaio di legno il figlio. Il ragazzino piange, chiede disperatamente di smetterla di picchiarlo e dice di volere "stare con la mamma". L’uomo replica: "chi sono io? Il padre e mi devi ubbidire, devi fare quello che dico io...".

L'aggressione sarebbe avvenuta in una zona popolare della città davanti a una bambina piccola e a un'altra persona che riprende la scena con uno smartphone. Moltissimi i commenti e gli insulti all'uomo, poi identificato dalla polizia e sentito negli uffici della questura. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Alberto Santisi. Il pubblico ministero ha ascoltato anche la vittima.