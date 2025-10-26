Gaza, ipotesi divisione della Striscia in due parti: cosa sappiamo

Gli Stati Uniti e Israele starebbero valutando un piano per dividere la Striscia di Gaza in enclave separate controllate dallo Stato ebraico e da Hamas, con la ricostruzione che verrebbe avviata solo nella parte sotto il controllo israeliano fino al disarmo del gruppo palestinese. Lo ha riportato il Wall Street Journal. Gli stessi JD Vance, vicepresidente degli Usa, e Jared Kushner, inviato americano e genero del presidente Donald Trump, avevano ipotizzato una "strategia" nella conferenza stampa in Israele dei giorni scorsi.

