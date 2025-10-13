Accordi di Abramo, cosa sono e cosa prevedono

Secondo gli analisti, gli Accordi di Abramo hanno portato benefici a tutti i Paesi che hanno aderito. L’intesa è stata vista come una mossa in chiave anti-Iran. Teheran ha letto con preoccupazione l'allargamento del fronte dei suoi avversari in un’alleanza. I palestinesi si sono invece sentiti scavalcati. Il leader dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, ha parlato di “tradimento”, lanciato appelli a scendere in piazza per protestare. Ha anche cercato di far passare una risoluzione di condanna alla Lega araba ma senza successo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno ribadito che la causa palestinese è citata negli accordi, con un breve riferimento alla “soluzione dei due Stati”.

