L'accordo tra Israele, Emirati e Bahrein firmato alla Casa Bianca

Si chiama Accordi di Abramo lo storico patto sul Medio Oriente siglato a Washington tra Israele, Emirati Arabi e Bahrein sotto l’egida di Donald Trump. "Dopo decenni di violenze gli Accordi di Abramo segnano "l'alba di un nuovo Medio Oriente grazie al coraggio dei leader visionari di questi tre Paesi", ha detto il presidente Usa. Ci sono altri "cinque o sei Paesi" arabi che si apprestano a seguire l'esempio di Emirati arabi uniti e Bahrein nella normalizzazione delle relazioni diplomatiche con Israele”, ha proseguito il presidente americano, incontrando nello Studio Ovale il premier israeliano Benjamin Netanyahu, prima della firma degli Accordi di Abramo. "Abbiamo cinque o sei Paesi che si uniranno a noi molto presto, colloqui sono già in corso", ha sottolineato il capo della Casa Bianca che ha co-firmato gli 'accordi di Abramo' per la normalizzazione dei rapporti tra Israele da un lato ed Emirati e Bahrein dall'altro, rappresentati rispettivamente dal premier Benjamin Netanyahu dai ministri degli esteri Abdullah bin Zayed Al Nahyan e Bahrein Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa. I documenti sono stati firmati in tre copie, in inglese, ebraico e arabo.