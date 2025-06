Attacco israeliano nel Sud della Siria. Idf: "colpite armi del regime"

L'esercito israeliano (Idf) ha annunciato nella notte che i suoi 'caccia hanno colpito armi appartenenti al regime siriano nell'area della Siria meridionale', in seguito ai razzi lanciati verso il territorio israeliano. "Il regime siriano è responsabile dell'attuale situazione in Siria e continuerà a subirne le conseguenze finché continueranno le attività ostili dal suo territorio - si legge in un comunicato dell'Idf pubblicato su Telegram -. L'Idf opererà contro ogni minaccia allo Stato di Israele". In precedenza, l'Osservatorio siriano per i diritti umani aveva parlato di una serie di attacchi dell'Idf nel sud del Paese. La Siria ha negato ogni responsabilità per il lancio di missili verso il territorio israeliano.

