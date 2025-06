Guerra a Gaza, distribuzione aiuti non riprenderà questa mattina. LIVE

La Gaza Humanitarian Foundation ha annunciato che i suoi siti di distribuzione degli aiuti umanitari ai palestinesi non riapriranno questa mattina, come previsto, "a causa di lavori di manutenzione e riparazione". Gli Stati Uniti hanno votato contro la risoluzione Onu che chiedeva l’immediato cessate il fuoco a Gaza: “è inaccettabile. Hamas non deve avere un futuro a Gaza”. Quattordici i voti a favore. Zero gli astenuti. A causa del veto di Washington, uno dei cinque membri permanenti con potere di veto, la risoluzione è stata bocciata. Londra valuta sanzioni a Israele con gli alleati. Donald Trump ha rilanciato su Truth Social una testimonianza trasmessa dalla Cnn, in cui un ex ostaggio israeliano afferma che i suoi carcerieri di Hamas "avevano paura" del ritorno del presidente alla Casa Bianca e speravano invece in una vittoria della sfidante democratica Kamala Harris alle elezioni del 2024.

