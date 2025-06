Dazi, Usa accelerano negoziati: avrebbero chiesto offerte entro il 4

La lettera

La bozza della lettera visionata da Reuters arriverebbe dall'ufficio del Rappresentante commerciale degli Stati Uniti e offre uno spaccato di come il presidente Usa intenda concludere in fretta i difficili negoziati con decine di Paesi. Negoziati iniziati il 9 aprile, quando il tycoon ha sospeso i dazi del “giorno della liberazione” per tre mesi – fino all’8 luglio – di fronte alla reazione dei mercati azionari, obbligazionari e valutari alla natura radicale delle imposte. Nella bozza, gli Stati Uniti chiedono ai Paesi di elencare le loro migliori proposte per un accordo che eviti l'imposizione di dazi. Le proposte riguardano una serie di settori chiave, tra cui offerte tariffarie e di quote per l'acquisto di prodotti industriali e agricoli statunitensi e piani per porre rimedio a eventuali barriere non fiscali. Tra gli altri punti richiesti ci sono eventuali impegni in materia di commercio digitale e sicurezza economica, insieme a impegni specifici per Paese. Gli Stati Uniti, da parte loro, si impegnano a valutare le risposte entro pochi giorni e a offrire un terreno comune di intesa che potrebbe includere un'aliquota doganale reciproca.