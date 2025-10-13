Pace a Gaza, Trump oggi in Israele: atteso rilascio ostaggi. LIVE

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato oggi che consegnerà la più alta onorificenza civile del Paese al suo omologo statunitense Donald Trump, per il ruolo del presidente americano nel garantire il rilascio degli ostaggi da Gaza e nel contribuire a porre fine alla guerra con Hamas. "Grazie ai suoi instancabili sforzi, Trump non solo ha contribuito a riportare a casa i nostri cari ma ha anche gettato le basi per una nuova era in Medio Oriente fondata sulla sicurezza, la cooperazione e una genuina speranza per un futuro di pace", ha dichiarato Herzog in un comunicato rilasciato dal suo ufficio. "Sarà un grande onore per me consegnargli la Medaglia d'onore presidenziale israeliana". Herzog ha affermato che il premio sarà consegnato nei "prossimi mesi" e che informerà Trump della sua decisione durante la visita del tycoon oggi in Israele.