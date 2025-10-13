Pace a Gaza, Trump oggi in Israele: atteso rilascio ostaggi. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Pace a Gaza, Trump oggi in Israele: attesa per il rilascio degli ostaggi. LIVE

live Mondo
©Getty

È atteso alle 7 ora italiana l'inizio del rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. Dalle 3 ora italiana una Piazza degli ostaggi gremita a Tel Aviv seguirà in diretta il momento storico. Trump oggi in Israele è pronto a incontrare i rapiti, poi parlerà alla Knesset e volerà a Sharm per il vertice internazionale sull'accordo di pace a cui parteciperà anche la Meloni. "La guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà", assicura il presidente Usa

Èatteso alle 7 ora italiana l'inizio del rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. Dalle 3 ora italiana una Piazza degli ostaggi gremita a Tel Aviv seguirà in diretta il momento storico. Trump oggi in Israele è pronto a incontrare i rapiti, poi parlerà alla Knesset e volerà a Sharm per il vertice internazionale sull'accordo di pace a cui parteciperà anche la Meloni. "La guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà", assicura il presidente Usa.

LIVE

Araghchi: Iran non parteciperà al vertice pace in Egitto

L'Iran non parteciperà al vertice di pace a Gaza in Egitto, al quale era stato invitato. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi. "Né il presidente (Massoud) Pezeshkian né io possiamo dialogare con omologhi che hanno attaccato il popolo iraniano e continuano a minacciarci e a sanzionarci", ha scritto Araghchi su X, riferendosi agli Stati Uniti. L'agenzia ufficiale Irna aveva precedentemente annunciato che Massoud Pezeshkian aveva ricevuto un invito ufficiale dall'Egitto per partecipare al vertice di Sharm el-Sheikh, alla presenza del presidente americano Donald Trump.

Herzog conferirà a Trump più alta onorificenza civile di Israele

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato oggi che consegnerà la più alta onorificenza civile del Paese al suo omologo statunitense Donald Trump, per il ruolo del presidente americano nel garantire il rilascio degli ostaggi da Gaza e nel contribuire a porre fine alla guerra con Hamas. "Grazie ai suoi instancabili sforzi, Trump non solo ha contribuito a riportare a casa i nostri cari ma ha anche gettato le basi per una nuova era in Medio Oriente fondata sulla sicurezza, la cooperazione e una genuina speranza per un futuro di pace", ha dichiarato Herzog in un comunicato rilasciato dal suo ufficio. "Sarà un grande onore per me consegnargli la Medaglia d'onore presidenziale israeliana". Herzog ha affermato che il premio sarà consegnato nei "prossimi mesi" e che informerà Trump della sua decisione durante la visita del tycoon oggi in Israele. 

Decine di morti in scontri tra Hamas e clan locale a Gaza

Secondo quanto riportato da media locali, decine di persone sono state uccise negli scontri tra Hamas e un clan locale a Gaza, domenica a poche ore dal previsto rilascio degli ostaggi nella regione devastata dalla guerra. Hamas avrebbe accusato una milizia di aver attaccato le sue forze, mentre i membri del clan Doghmush hanno affermato che Hamas avrebbe approfittato del cessate il fuoco per colpirli a causa della loro presunta collaborazione con Israele. In uno degli scontri e' stato ucciso il giornalista Saleh Al-Jafarawi.

Accordo Israele-Hamas, chi sono i prigionieri palestinesi da liberare

Canti e bandiere, "Piazza Ostaggi" si prepara al rilascio

Centinaia di bandiere di Israele con il nastro giallo divenuto, simbolo della mobilitazione per il rilascio degli ostaggi, e cartelli con i volti dei prigionieri nelle mani di Hamas. Cosi' "Piazza degli Ostaggi" a Tel Aviv si prepara a vivere il momento atteso da 737 giorni: il rilascio dei propri cari, annunciato dalle autorità alle 8 di mattina (le 7 in Italia). In sottofondo una canzone in inglese ripete "Bring 'em home", riportateli a casa.

A Gaza prove di quotidianità perduta: spunta mercato tra rovine. FOTO

Gaza, accordo Israele-Hamas: chi sono gli ostaggi che saranno liberati

Media israeliani: il rilascio degli ostaggi trattenuti a Gaza dovrebbe iniziare alle 8:00 ora locale

Media israeliani: il rilascio degli ostaggi trattenuti a Gaza dovrebbe iniziare alle 8:00 ora locale dal corridoio di Netzarim, per continuare alle 10:00 a Khan Yunis

'Famiglie ostaggi avvertite di avvicinarsi al confine con Gaza'

Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del previsto rilascio dei loro parenti, riportano i media dello Stato ebraico. Secondo l'emittente Channel 12, i rilasci avverranno in due fasi a partire dalle 8 ora locale (le 7 in Italia). Alle 10 gli ostaggi ancora in vita saranno rilasciati da Khan Younis e da altre aree dell'enclave palestinese, riporta il media israeliano.

