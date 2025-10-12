Accordo Israele-Hamas, chi sono i prigionieri palestinesi da liberare

Introduzione

Mentre in Israele si attende la liberazione degli ostaggi, tra i palestinesi regna un clima di incertezza per il rilascio dei prigionieri. L'accordo sulla prima fase del piano Trump per la fine della guerra a Gaza prevede infatti la liberazione di 20 ostaggi israeliani e di circa 2mila detenuti palestinesi: 250 ergastolani, condannati per attentati e omicidi, e 1.722 incarcerati dal 7 ottobre 2023, non coinvolti nell'attacco di Hamas, tra cui anche 22 minorenni.

L'elenco sarebbe ancora al centro di serrate trattative tra i mediatori: Hamas insisterebbe soprattutto per il rilascio di sette prigionieri di alto profilo, tra cui Marwan Barghouti e Ahmad Saadat, e sarebbe stata disponibile alla liberazione dei 20 ostaggi israeliani vivi anche nella giornata di domenica 12 ottobre in caso di un “sì” all'apertura delle celle anche solo per due di loro

