Gaza, accordo Israele-Hamas: chi sono gli ostaggi da liberare

L'intesa per il cessate il fuoco a Gaza, ratificata dal governo israeliano, stabilisce il ritiro delle Idf fino alla Linea Gialla indicata nelle mappe dell'accordo e il rilascio da parte di Hamas di tutti gli ostaggi tra “lunedì o martedì”. Lo scambio prevede la liberazione di 20 ostaggi israeliani vivi e quella dei 1.950 palestinesi detenuti, tra cui i 250 ergastolani arrestati durante l'attacco del 7 ottobre 2023

L'accordo per il cessate il fuoco a Gaza è entrato in vigore. L'intesa, firmata a Sharm el-Sheikh dopo diversi giorni di negoziati indiretti e ratificata dal governo israeliano, stabilisce il ritiro delle Idf fino alla Linea Gialla indicata nelle mappe dell'accordo e il rilascio da parte di Hamas di tutti gli ostaggi tra “lunedì o martedì”, come ha precisato il presidente statunitense Donald Trump. L'esercito israeliano manterrà comunque il controllo di circa il 53% del territorio di Gaza, ha precisato la portavoce del governo. Nel frattempo, la tregua sarà monitorata da una task force congiunta con 200 soldati Usa e militari da Egitto, Qatar, Turchia e forse Emirati, come ha riferito un alto dirigente della Casa Bianca. Lo Us central command stabilirà anche un "centro di coordinamento civile-militare" in Israele, con l'obiettivo di aiutare a facilitare il flusso di aiuti umanitari, l'assistenza logistica e la sicurezza a Gaza. "Abbiamo messo fine alla guerra, penso che porterà a una pace durevole", ha detto il presidente statunitense.

Gli ostaggi e i prigionieri palestinesi

Tra i punti principali dell'accordo c'è il rilascio degli ostaggi e lo scambio dei prigionieri. Da un lato, 20 ostaggi israeliani vivi (secondo Israele erano 48 in totale, ma 26 sarebbero morti durante la prigionia e della condizione dei restanti due ostaggi invece non si avrebbero aggiornamenti). Dall'altro, 1.950 palestinesi detenuti, tra cui i 250 ergastolani arrestati durante l'attacco del 7 ottobre 2023. Israele però ha messo il veto su Marwan Barghouti e Ahmad Saadat. Inoltre, saranno restituiti anche i corpi di 360 miliziani di Hamas, ma non quelli dei fratelli Yahya e Mohammed Sinwar.

Chi sono gli ostaggi che verranno rilasciati

Il Washington Post ha pubblicato l'elenco dei nomi degli ostaggi “ritenuti ancora vivi o le cui circostanze sono ignote”. Come specifica il quotidiano statunitense, “i loro nomi e le loro età sono stati forniti dall'Hostages and Missing Families Forum”.

Alon Ohel : 24 anni, pianista originario del nord di Israele. Catturato in un rifugio antiaerei dopo essere fuggito dal festival musicale Nova durante l'attacco guidato da Hamas. Come rivela il Washington Post, la sua famiglia ha dichiarato che Ohel è ormai parzialmente cieco a causa delle ferite riportate durante l'attacco

Ariel Cunio : 28 anni, è stato rapito insieme al suo compagno, Arbel Yehud, nella loro casa a Nir Oz, vicino al confine con Gaza

David Cunio : 35 anni, rapito insieme alla moglie Sharon Cunio e alle figlie gemelle di 3 anni Yuli ed Emma, già rilasciate nel novembre 2023

Avinatan Or : 32 anni, dipendente di una nota azienda tecnologica. È stato rapito insieme alla sua compagna Noa Argamani durante l'attacco al festival musicale Nova

Kupershtein Bar : 23 anni. Lavorava come addetto alla sicurezza al festival Nova, durante il quale è stato rapito

Bipin Joshi : studente nepalese di 24 anni, è stato rapito in un villaggio vicino al confine con Gaza. Le autorità israeliane hanno dichiarato che “non sono al corrente della sua situazione”

Eitan Horn : 38 anni, è stato rapito a Nir Oz insieme al fratello maggiore, Iair Horn, rilascio lo scorso febbraio

Eitan Mor : 25 anni, è stato rapito durante l'assalto al festival Nova, dove lavorava come addetto alla sicurezza

Elkana Bohbot : 36 anni, lavorava come produttore al festival Nova, durante il quale è stato rapito

Evyatar David : 24 anni, si trovava anch'egli al festival Nova quando è stato rapito

Nimrod Cohen : soldato di guardia 19enne, è stato rapito vicino al confine di Gaza il 7 ottobre 2023

Gali Berman e Ziv Berman : fratelli gemelli di 28 anni, sono stati rapiti a Kfar Aza insieme all'amica Emily Damari, rilasciata lo scorso gennaio

Guy Gilboa-Dalal : 24 anni, è stato rapito durante il festival Nova

Maxim Herkin : 37 anni e originario dell'Ucraina, è stato rapito durante il festival Nova

Matan Angrest : soldati 22enne dell'esercito israeliano, rapito da Hamas dal suo carro armato

Matan Zangauker : 25 anni, è stato rapito insieme alla fidanzata Ilana Gritzewsky, rilasciata lo scorso novembre

Omri Miran : 48 anni, è stato rapito dai militanti di Hamas dal Kibbutz Nahal Oz

Rom Braslavski : 21 anni, lavorava come addetto alla sicurezza del festival Nova

Segev Kalfon : 27 anni, è stato rapito mentre cercava di fuggire dal festival Nova

Tamir Nimrodi : soldato di 20 anni, è stato rapito da una base militare vicino a Gaza durante l'attacco del 7 ottobre 2023

Yosef-Chaim Ohana: 25 anni, stava aiutando i feriti a fuggire dal festival Nova quando è stato catturato da Hamas