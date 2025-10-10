Quanto costa ricostruire la Striscia di Gaza dopo la guerra?

Dopo l’accordo per la prima fase del processo di pace, si inizia a parlare anche di ricostruzione. Secondo le Nazioni Unite, ci sono 53 milioni di tonnellate di macerie da rimuovere, e il livello di devastazione è imponente: il 94% degli ospedali e il 90% degli appartamenti sono stati distrutti. Ecco tutti i numeri della situazione a Gaza