Quanto costa ricostruire la Striscia di Gaza dopo la guerra?

Quanto tempo e denaro serviranno per ricostruire la Striscia di Gaza dopo la guerra?
Dopo l’accordo per la prima fase del processo di pace, si inizia a parlare anche di ricostruzione. Secondo le Nazioni Unite, ci sono 53 milioni di tonnellate di macerie da rimuovere, e il livello di devastazione è imponente: il 94% degli ospedali e il 90% degli appartamenti sono stati distrutti. Ecco tutti i numeri della situazione a Gaza
- Dopo l’accordo per la prima fase, un ruolo fondamentale nel processo di pace tra Hamas e Israele sarà giocato dalla ricostruzione della Striscia di Gaza. Uno dei punti della proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump prevede che, oltre agli aiuti che devono subito arrivare nella Striscia, si debba subito iniziare a rimuovere detriti e macerie.
- Secondo le Nazioni Unite, si tratta di 53 milioni di tonnellate di macerie. È l’equivalente di 7 piramidi di Cheope messe assieme. Le stime parlando di circa 21 anni necessari per rimuoverle tutte, con un costo di 1,2 miliardi di dollari.
- Si aprirà poi il tema della ricostruzione. Infatti le elaborazioni frutto delle immagini satellitari mostrano la progressione della distruzione nella Striscia di Gaza, con gli edifici distrutti nel tempo evidenziati in rosso. Sono quasi 200mila le strutture rase al suolo o danneggiate.
- Inoltre è bene ricordare che si parla di un’area più piccola di quanto si possa pensare. La grafica mostra il confronto tra la Striscia di Gaza e il comune di Roma, che è quasi quattro volte più grande.
- Nel dettaglio, nel corso della guerra sono stati distrutti a Gaza il 94% degli ospedali, il 90% degli appartamenti, l’86% dei campi non sono più coltivabili, il 77% delle scuole e il 65% delle strade.
- Ricostruire Gaza richiederà tanto denaro e tanto tempo. Facendo un confronto storico, nell’agosto 2014 dopo l’operazione israeliana “Margine di protezione” le case distrutte o gravemente danneggiate nella Striscia furono 10mila. A luglio del 2025, invece, erano 119mila.
- Ma quanto denaro sarà necessario per ricostruire gli edifici e le infrastrutture a Gaza? Secondo una stima della Banca Mondiale risalente a febbraio 2025 la cifra necessaria sarà di 53 miliardi di dollari. La cifra rappresenta tre volte tanto il Pil della Palestina.
- Per recuperare il reddito perso a Gaza durante la guerra con Israele, stando al trend di crescita registrato tra il 2007 e il 2022, servirebbero 350 anni. Trump ha annunciato un piano di sviluppo e dazi più bassi per chi andrà a investire, ma sicuramente la ricostruzione sarà una missione difficile.