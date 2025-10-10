Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Quanto tempo e denaro serviranno per ricostruire la Striscia di Gaza dopo la guerra?

Mondo fotogallery
8 foto
Getty Images / Sky TG24

Dopo l’accordo per la prima fase del processo di pace, si inizia a parlare anche di ricostruzione. Secondo le Nazioni Unite, ci sono 53 milioni di tonnellate di macerie da rimuovere, e il livello di devastazione è imponente: il 94% degli ospedali e il 90% degli appartamenti sono stati distrutti. Ecco tutti i numeri della situazione a Gaza

ULTIME FOTOGALLERY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, il raggiungimento dell'accordo per il...

8 foto

Quanto costa ricostruire la Striscia di Gaza dopo la guerra?

Mondo

Dopo l’accordo per la prima fase del processo di pace, si inizia a parlare anche di...

8 foto

Kate Middleton visita i bimbi del centro Home-Start di Oxford. FOTO

Mondo

L'organizzazione fa parte di una rete di 175 enti di beneficenza che supportano oltre 60.000...

8 foto

Disastro Vajont, il 9 ottobre 1963 la tragedia: quasi 2 mila vittime

Cronaca

Alle 22.39 del 9 ottobre 1963, un'enorme frana di roccia di circa due chilometri quadrati di...

19 foto

La Francia è il Paese europeo dove si va in pensione prima. I DATI

Economia

Nonostante la contestatissima riforma voluta dal presidente Macron due anni fa, l’età minima...

6 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Ucraina, raid russi su infrastrutture energia: black-out a Kiev. LIVE

    live Mondo

    Il ministero dell'Energia ucraino ha segnalato attacchi "massicci" alle infrastrutture...

    Gaza, Israele ratifica l'accordo: scatta il cessate il fuoco. LIVE

    live Mondo

    Dopo l'ok del governo israeliano è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia. La...

    Giornate Fai d'Autunno 2025, i luoghi da visitare a Roma

    Cronaca

    Tornano nel weekend dell’11 e 12 ottobre 2025 le Giornate FAI d’Autunno. In occasione del 50°...