Gaza, sirene e cori di gioia dopo annuncio accordo di pace

Mondo

A Gaza City il personale di emergenza ha suonato le sirene e intonato cori di gioia dopo l'annuncio di un cessate il fuoco a Gaza. L'accordo accettato da Israele e Hamas prevede anche il ritiro delle truppe israeliane, l'ingresso di aiuti, la liberazione degli ostaggi e lo scambio di prigionieri.

