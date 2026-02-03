ERROR! Gaza, feriti scortati oltre il valico di Rafah

A Khan Younis, nella Striscia di Gaza, sono in corso i preparativi per evacuare numerosi palestinesi feriti oltre il valico di Rafah, riaperto da Israele il 2 febbraio. Diverse ambulanze e un autobus hanno lasciato la zona con a bordo pazienti e feriti di guerra che saranno curati all’estero.
