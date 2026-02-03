Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

ERROR! Gaza, feriti scortati oltre il valico di Rafah

Mondo

A Khan Younis, nella Striscia di Gaza, sono in corso i preparativi per evacuare numerosi palestinesi feriti oltre il valico di Rafah, riaperto da Israele il 2 febbraio. Diverse ambulanze e un autobus hanno lasciato la zona con a bordo pazienti e feriti di guerra che saranno curati all’estero.

Prossimi video

ERROR! Gaza, feriti scortati oltre il valico di Rafah

Mondo

Riapre il valico di Rafah, un paziente: Da dieci mesi sono in attesa delle cure

Mondo

Dossier nucleare, venerdì incontro delegazione iraniana-Usa

Mondo

Data center nello spazio, Musk fonde SpaceX e XAi

Mondo

Perquisiti uffici XFrance, Musk convocato in procura il 20/4

Mondo

Tumore pancreas, appello dell'oncologo Barbacid per la cura

Mondo