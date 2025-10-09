Chi è favorevole all'idea che Trump vinca il Nobel per la Pace?

Introduzione

Che il presidente Usa Donald Trump punti al Premio Nobel per la Pace non è un mistero. Lui stesso ne ha parlato apertamente, più e più volte, anche per una personale competizione con Barack Obama, vincitore del riconoscimento nel 2009. Sono ormai mesi che il capo della Casa Bianca coglie ogni occasione utile per sottolineare di aver “messo fine” a sette guerre, anche se in realtà non è andata esattamente così.

Caso vuole che proprio alla vigilia dell’annuncio del Nobel per la Pace 2025, previsto per domani, 10 ottobre, il piano di Trump per mettere fine alla guerra sulla Striscia di Gaza sia stato firmato (almeno per la prima fase) da Israele e Hamas. Il bilancio dei conflitti a cui avrebbe messo fine salirebbe dunque a otto, seguendo i suoi calcoli. Da più parti si sottolinea la fragilità dell’accordo, da altrettante lo si applaude. E in molti si chiedono se è davvero possibile vedere il tycoon vincere il Premio. Chi sono i favorevoli e i contrari a questa ipotesi?