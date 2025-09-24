Trump: “Risolto 7 guerre in 7 mesi”. Quali sono e quanto c’è di vero

I due Paesi da anni sono in una situazione di stallo diplomatico in merito alla diga etiope Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) sul fiume Nilo, con l'Egitto che teme possa essere minacciato il suo approvvigionamento idrico. La Casa Bianca ha dichiarato ad Axios che questa dovrebbe essere considerata una guerra risolta da Trump, sebbene non ci sia stata né una guerra né un accordo di pace. Trump sostiene che ci sarebbe stata una guerra se non fosse intervenuto. Gli Stati Uniti hanno cercato di mediare un accordo durante il primo mandato di Trump, ma l'Etiopia si è ritirata dai colloqui. Trump ha quindi sospeso alcuni aiuti all'Etiopia a causa degli scarsi progressi. Poi l’Etiopia ha accusato Trump di incitamento alla guerra quando ha affermato che l'Egitto "avrebbe finito per far saltare in aria la diga”. I due Paesi hanno negoziato sull'uso appropriato del GERD. Ma i colloqui sulla questione si sono interrotti a fine giugno e non è stato raggiunto alcun accordo. Di recente l’Egitto ha accusato l'Etiopia di non avere la volontà politica di raggiungere un'intesa.