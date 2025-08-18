Incontro Trump Zelensky, cosa hanno detto i leader di Usa e Ucraina

Introduzione

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo Volodymyr Zelensky si sono incontrati oggi alla Casa Bianca, nel tentativo di trovare un punto d’accordo per arrivare alla fine della guerra in Ucraina, e a seguito del vertice tra lo stesso tycoon e Vladimir Putin avvenuto ad Anchorage, in Alaska. "Abbiamo avuto una buon confronto”, ha commentato Zelensky.

Poi, in apertura dell’incontro a cui hanno partecipato anche i leader europei, Donald Trump ha detto che "cercheremo di organizzare un trilaterale e mettere fine a questa guerra”. Intorducendo i sette leader europei alla Casa Bianca, Trump ha definito la premier italiana Giorgia Meloni "una grande leader, d'ispirazione per tanti". "Nonostante la giovane età governa da molto, altri non durano come lei. Governerai a lungo”. In precedenza, Zelensky nello Studio Ovale si è detto aperto a un incontro trilaterale e a tenere elezioni appena sarà finita la guerra.