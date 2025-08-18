Incontro Trump Zelensky, cosa hanno detto i leader di Usa e Ucraina

Introduzione
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo Volodymyr Zelensky si sono incontrati oggi alla Casa Bianca, nel tentativo di trovare un punto d’accordo per arrivare alla fine della guerra in Ucraina, e a seguito del vertice tra lo stesso tycoon e Vladimir Putin avvenuto ad Anchorage, in Alaska. "Abbiamo avuto una buon confronto”, ha commentato Zelensky.
Poi, in apertura dell’incontro a cui hanno partecipato anche i leader europei, Donald Trump ha detto che "cercheremo di organizzare un trilaterale e mettere fine a questa guerra”. Intorducendo i sette leader europei alla Casa Bianca, Trump ha definito la premier italiana Giorgia Meloni "una grande leader, d'ispirazione per tanti". "Nonostante la giovane età governa da molto, altri non durano come lei. Governerai a lungo”. In precedenza, Zelensky nello Studio Ovale si è detto aperto a un incontro trilaterale e a tenere elezioni appena sarà finita la guerra.
Quello che devi sapere
Com’è andato l’incontro Trump-Zelensky
"Abbiamo avuto una buon confronto" con Donald Trump, ha detto Volodymyr Zelensky dopo l’incontro e in apertura del vertice a cui partecipano anche i sette leader europei alla Casa Bianca: Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friederich Merz, Urusula von der Leyen, Giorgia Meloni, Alexander Stubb e Mark Rutte. Trump da parte sua ha detto che "dovremo discutere di un possibile scambio di territori e anche delle linee di contatto" tra Ucraina e Russia.
Le parole di Trump alla Casa Bianca
Prima del vertice, Trump e Zelensky hanno parlato alla stampa alla Casa Bianca: “È un onore avere Zelensky qui con noi”, “amiamo” gli ucraini, ha detto il presidente statunitense. L’omologo di Kiev ha ringraziato sia Trump sia la moglie Melania, consegnando al presidente americano una lettera della first lady ucraina, Olena Zelenska, per la first lady americana. Rispondendo ai giornalisti Trump ha garantito che “avremo una pace duratura in Ucraina, spero immediatamente" e “se tutto va bene oggi, avremo un trilaterale, e penso che ci saranno ragionevoli possibilità di porre fine alla guerra quando lo faremo". In più “quando si tratta di sicurezza l'Europa è la prima linea di difesa dell'Ucraina perché sono lì. Ma anche noi li aiuteremo, saremo coinvolti”, e “non penso ci sia bisogno di un cessate il fuoco. Non penso ci sarà un cessate il fuoco. Possiamo lavorare a un accordo di pace mentre continuano a combattere". Infine Trump ha fatto sapere che Vladimir Putin "si aspetta la mia telefonata una volta finiti gli incontri di oggi".
Che cosa ha detto Zelensky
Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato nello Studio Ovale, dicendo che “dobbiamo mettere fine a questa guerra, sono pronto per il trilaterale” con Vladimir Putin. Il leader di Kiev ha poi detto di essere “aperto a tenere le elezioni una volta raggiunta la pace in Ucraina". Spazio anche per un momento più leggero: Zelensky ha ironizzato sul suo cambio d'abito, giacca e camicia invece della consueta divisa militare, scherzando con il giornalista che a febbraio lo aveva criticato per l'outfit. "Io mi sono cambiato tu sei sempre vestito uguale", ha detto il leader ucraino a Biran Glenn che questa volta gli ha fatto i complimenti. "Presidente sta benissimo", gli ha detto.
Il cambio di abito di Zelensky
Come detto, Volodymyr Zelensky ha cambiato abito rispetto al precedente meeting alla Casa Bianca: il suo look militare a febbraio infatti irritò Donald Trump, gettando le basi per il fallimento dell'incontro. E per evitare il ripetersi di quanto accaduto, la Casa Bianca ha chiesto in anticipo al leader ucraino se avrebbe indossato un abito per il faccia a faccia con il presidente americano. Il tycoon è rinomato per essere un grande sostenitore dell'importanza di apparire sempre all'altezza della situazione, che a suo avviso vuol dire per un leader mondiale indossare giacca, pantaloni e cravatta. Proprio l'assenza di quest'ultima mandò su tutte le furie in febbraio il vicepresidente JD Vance, l'architetto di quella che fu definita un'imboscata a Zelensky. "Sarebbe un bel segnale di pace" se si presentasse con un abito, "ma non ce lo aspettiamo", ha detto un funzionario dell'amministrazione ad Axios prima dell'arrivo di Zelensky. "Sarebbe fantastico se indossasse una cravatta", ha aggiunto un altro funzionario. Zelensky la cravatta non l'ha messa, ma stavolta si è presentato nello Studio Ovale in abito scuro.
