Armenia-Azerbaigian, Trump: "Paesi si impegnano per fine guerra"

"La mia ambizione è portare la pace nel mondo", ha detto il tycoon in occasione dell'incontro alla Casa Bianca tra i leader dei due Paesi del Caucaso meridionale, impegnati in una guerra durata quasi 40 anni. Il presidente statunitense ha annunciato anche la revoca delle restrizioni alla cooperazione militare tra gli Stati Uniti e Baku

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'Armenia e l'Azerbaigian sono impegnati per una pace permanente. Accogliendo alla Casa Bianca i leader dei due paesi del Caucaso meridionale - impegnati in una guerra decennale - Trump, annunciando anche la revoca delle restrizioni alla cooperazione militare tra gli Stati Uniti e Baku, ha affermato: "L'Armenia e l'Azerbaigian si impegnano a porre fine a tutti i combattimenti per sempre, ad aprire il commercio, i viaggi e le relazioni diplomatiche e a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale dell'altro". "La mia ambizione come presidente è portare la pace nel mondo", ha detto.

Quasi 40 anni di guerra I leader dei due Paesi hanno firmato un "accordo quadro" dopo quasi 40 anni di guerra. Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan e il presidente azero Ilham Aliyev si sono incontrati alla Casa Bianca, dove hanno firmato l'accordo che dovrebbe portare a una pace formale, mediato dal presidente Donald Trump. Ue: "Passo decisivo" L'Ue si congratula con il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, e il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, per la firma della dichiarazione congiunta di pace alla Casa Bianca. "E' un passo decisivo verso una pace e una stabilità durature", scrive su X la commissaria europea per l'Allargamento, Marta Kos, aggiungendo di attendere la sua prossima visita nei due Paesi. "Sono pronta a sostenere il processo di normalizzazione e la connettività regionale", aggiunge. Intanto, il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha suggerito di inviare una candidatura congiunta, insieme all'Armenia, per il conferimento del Premio Nobel per la Pace a Trump. Il presidente armeno Pashinyan ha risposto: "Penso che il Presidente Trump meriti il Premio Nobel per la Pace e noi lo difenderemo e lo promuoveremo".