G7, da Trump a Macron: i leader degli Stati membri arrivano a Evian. FOTO
La cittadina di Evian-les-Bains, sulla riva francese del lago di Lemano, ospita i capi di Stato e di governo per il summit fino al 17 giugno. In programma per oggi alcuni incontri bilaterali e l’ingresso ufficiale dei leader all’Evian Resort, l’hotel dove si svolge il vertice, con il presidente Emmanuel Macron a fare gli onori di casa
- A Evian-les-Bains, sulla riva francese del lago di Lemano, tutto è pronto per il G7: il summit inizia oggi, 15 giugno, e finirà tra due giorni. In programma per oggi alcuni incontri bilaterali e l’ingresso ufficiale dei leader all’Hermitage - Evian Resort (in foto), l’hotel dove si svolge il vertice.
- A fare gli onori di casa è il presidente francese Emmanuel Macron.
- Il primo capo di Stato ad arrivare nella cittadina francese è stato un invitato, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, insieme alla moglie.
- All’aeroporto di Ginevra, a una manciata di chilometri da Evian, completamente blindato, hanno poi iniziato ad atterrare gli aerei degli altri leader, accolti dal presidente svizzero Guy Parmelin. Tra i primi la presidente della Commissione europea e il presidente del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Antonio Costa, che hanno già tenuto una conferenza stampa a Evian.
- Nel primo pomeriggio è stato il turno del premier britannico Keir Starmer, in compagnia della moglie Victoria.
- A Evian è poi arrivato il premier canadese Mark Carney, anche lui in compagnia della moglie.
- Poco dopo, a Ginevra è atterrato Donald Trump.
- Secondo il programma reso noto dalla presidenza francese, l’ordine di arrivo degli altri leader dovrebbe essere il seguente: il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, la premier giapponese Sanae Takaichi.
- In serata ci sarà l'ingresso ufficiale all'Evian Resort, con Macron a ricevere gli ospiti, assieme alla consorte Brigitte. Seguirà la cena di lavoro alle 19:30. Ultimo della giornata a sbarcare all'aeroporto di Ginevra sarà il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che domani avrà un incontro bilaterale con Trump.
- Alla vigilia dei lavori del G7 si sono già tenuti vari incontri bilaterali, come quello tra Macron e Lula da Silva.