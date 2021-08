G7: quando è nato, come funziona e quali sono i Paesi membri

L'organizzazione intergovernativa riunisce le sette grandi economie mondiali che periodicamente si incontrano per trattare tematiche e questioni di carattere globale. I membri sono Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti (più una delegazione dell'Unione Europea). A turno uno di questi Stati membri ne assume la presidenza Condividi:

Il G7 è il l'organizzazione intergovernativa delle maggiori potenze economiche a livello mondiale. Periodicamente si riunisce per discutere di questioni di interesse globale. I membri che ne fanno parte sono Francia, Germania, Italia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Regno Unito. Alle riunioni annuali sono invitati anche una delegazione dell’Unione europea, che non fa parte della rotazione alla presidenza, e, nel quadro delle cosiddette attività di outreach, altri Paesi non G7, soprattutto in via di sviluppo. La società civile è un interlocutore fondamentale delle Presidenze G7 di turno.

Quando nasce e che cosa significa G7 approfondimento Afghanistan, vertice G7. Biden: via entro 31 agosto, ci sono rischi La sigla G7 indica il “gruppo” delle sette “grandi” potenze economiche del mondo. "G" sta infatti per “Group”. A volere l’istituzione di questo summit è stato nel 1975 l’allora presidente della Francia Valéry Giscard d’Estaing che invitò i leader della Repubblica federale di Germania, del Regno Unito, dell'Italia, degli Stati Uniti e del Giappone a Rambouillet per discutere della crisi petrolifera del 1973-1974. Inizialmente i partecipanti furono dunque sei. In seguito si unì il Canada. Dal 1998 al 2014 il G7 si è trasformato nel G8, con i medesimi membri più la Russia. Ma dopo il raffreddamento dei rapporti a causa dell'annessione della Crimea, si tornò alla formula originaria del G7, senza la Russia.



Caratteristiche del Gruppo dei 7 approfondimento G7, Draghi: "Contro autocrazie posizioni condivise" Le caratteristiche principali del G7 sono il carattere intergovernativo del processo preparatorio, l’informalità, la capacità di discutere e trovare in tempi rapidi e di comune accordo soluzioni alle principali questioni globali. Il G7 non ha una propria struttura amministrativa e un proprio segretariato permanente poiché non è un’organizzazione internazionale. Il valore delle decisioni del G7 Le decisioni che prende il G7 non hanno carattere di obbligatorietà nella loro applicazione, non sono insomma giuridicamente vincolanti, ma esercitano sicuramente una forte influenza politica e hanno un impatto concreto nell’agenda mondiale. Le prossime presidenze del G7 Attualmente la presidenza del G7 è detenuta dal Regno Unito. Nel 2022 toccherà alla Germania, nel 2023 sarà del Giappone. L’Italia avrà la presidenza del G7 nel 2024. L’Unione Europea, come dicevamo, partecipa al G7 come membro non enumerato, quindi non presiede né ospita i Vertici.