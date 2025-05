Trump: "Non escludo l'uso della forza per annettere la Groenlandia"

Il leader degli Stati Uniti ha ribadito, durante un’intervista alla Nbc, che non esclude la possibilità di utilizzare la forza per annettere la Groenlandia. “Ne abbiamo bisogno per la sicurezza internazionale” ha affermato il tycoon

Durante un’intervista alla Nbc, il presidente americano Donald Trump ha ribadito la propria volontà di ricorrere, qualora fosse necessario, alla forza militare per annettere la Groenlandia agli Stati Uniti. Si tratterebbe di una possibilità che non respinge, afferma il tycoon durante la messa in onda, aggiungendo: “Non dico che lo farò, ma non escludo nulla". "Abbiamo un disperato bisogno della Groenlandia. È composta da una popolazione molto piccola, di cui ci prenderemo cura, la ameremo, e tutto il resto. Ma ne abbiamo bisogno per la sicurezza internazionale" ha aggiunto Trump.