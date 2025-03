Trump conferma: "Nuovi dazi dal 2 aprile". Asse Pechino-Tokyo-Seul

Il presidente Usa ribadisce in un'intervista alla Nbc che fra tre giorni scattano le tasse annunciate e smentisce di aver chiesto alle case automobilistiche di non alzare i prezzi. In risposta, Giappone, Corea del Sud e Cina annunciano un rafforzamento della cooperazione "per creare un ambiente prevedibile per il commercio e gli investimenti". Niente accordo tra India e Stati Uniti per evitare tariffe sui prodotti di Delhi ascolta articolo

Il presidente americano Donald Trump ha confermato in un'intervista alla Nbc che non ci saranno ritardi sull'imposizione di nuovi dazi, che scatteranno dunque dal 2 aprile, data da lui definita "Giorno della liberazione dell'America". Il leader Usa ha affermato di essere pronto a trattare solo se i Paesi "sono disposti a darci qualcosa di grande. Altrimenti non c'è spazio per negoziare". Il tycoon ha anche smentito di aver chiesto agli amministratori delegati delle case automobilistiche di non alzare i prezzi: "Non l'ho mai detto". In ogni caso, qualora succeda, "non mi interessa. Spero che li aumentino perché se lo fanno la gente compra auto americane, ne abbiamo in abbondanza".

L'asse Pechino-Tokyo-Seul In vista dei nuovi dazi che scatteranno dal 2 aprile, Giappone, Corea del Sud e Cina hanno dichiarato che rafforzeranno la loro cooperazione "per creare un ambiente prevedibile per il commercio e gli investimenti", come si legge in una nota congiunta pubblicata dopo una riunione dicasteriale speciale. I ministri dell'Industria e del Commercio dei tre Paesi asiatici si sono incontrati a Seul nelle scorse ore in risposta all'offensiva doganale di Trump, e hanno chiesto di "accelerare" i negoziati in corso dal 2013 per concludere "un accordo trilaterale di libero scambio globale". Giappone e Corea del Sud sono importanti esportatori di automobili, e la Cina è stata duramente colpita dai nuovi dazi statunitensi. Un incontro "storico" All'incontro hanno partecipato il ministro dell'Industria sudcoreano Ahn Duk-geun, il suo omologo giapponese Yoji Muto e quello cinese Wang Wentao. Ahn ha sostenuto che i tre Paesi devono rispondere "congiuntamente" alle sfide globali condivise, dato che "l'attuale ambiente economico e commerciale è caratterizzato da una crescente frammentazione dell'economia globale", ha evidenziato. L'incontro tra gli esponenti di Pechino, Seul e Tokyo è il primo a tale livello in cinque anni. Approfondimento Dazi Usa auto, a rischio quasi 3 mld di fatturato per aziende italiane