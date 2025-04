M.O., Guterres (Onu): "Soluzione due Stati a punto non ritorno". LIVE

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un nuovo drammatico appello a fare in fretta per garantire la fine del conflitto tra Israele e Hamas. "Non è il momento - ha detto nel suo intervento al Consiglio di sicurezza, ricordando gli attacchi israeliani a Gaza - di esprimere sostegno in modo rituale, spuntare una casella e andare avanti. Abbiamo superato la fase della formaliltà, il tempo stringe". "La soluzione dei due Stati - ha aggiunto - è vicina a un punto di non ritorno. La comunita' internazionale ha la responsabilita' di prevenire un'occupazione e una violenza perpetue". Guterres ha chiesto ai Paesi membri e al Consiglio di sicurezza di "intraprendere azioni irreversibili per attuare la soluzione a due Stati". "Non permettete - ha ricordato - che gli estremisti di qualsiasi parte distruggano ciò che resta del processo di pace".

