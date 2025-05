Inferno fiamme Gerusalemme. Hamas ai palestinesi: bruciate tutto LIVE

Un vasto incendio è divampato nella foresta di Eshtaol, area montuosa a ovest di Gerusalemme. Forti raffiche di vento e un improvviso rialzo delle temperature hanno contribuito alla rapida propagazione delle fiamme, che minacciano case e strade. Evacuate alcune aree della città. Il governo ha dichiarato l'emergenza nazionale, disposto l'invio dei militari e chiesto l'aiuto internazionale per combattere i roghi. L'Italia ha inviato due Canadair. 'Le fiamme possono raggiungere la città', l'allarme del premier Netanyahu. Hamas ha pubblicato invece su Telegram un messaggio ai palestinesi per incitarli a 'bruciare tutto ciò che possono: boschi, foreste e case dei coloni'. Una fonte anonima della sicurezza israeliana ha riferito che gli inquirenti non escludono che gli incendi abbiano a che fare con il terrorismo. Lo Shin Bet partecipa alle indagini.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: