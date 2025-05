Guerra Medioriente, attacchi israeliani su Gaza: oltre 30 morti. LIVE

Per le forze di difesa israeliane (Idf), il primo obiettivo della guerra a Gaza e' la restituzione dei 59 ostaggi ancora detenuti da Hamas. Una posizione in contrasto con quella evidenziata ieri del premier Benjamin Netanyahu, secondo cui l'obiettivo supremo della guerra e' la "vittoria" sul gruppo terroristico, non la restituzione degli ostaggi. Lo riferisce il quotidiano Times of Israel. "La missione suprema che le Idf stanno affrontando e' il nostro dovere morale di restituire gli ostaggi. La seconda missione e' sconfiggere Hamas. Stiamo lavorando per promuovere entrambi gli obiettivi, con la restituzione degli ostaggi in cima [alla lista delle priorita']", ha affermato l'esercito in una dichiarazione ufficiale rilanciata dalla stampa israeliana.