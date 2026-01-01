Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giornata mondiale della Pace, Papa: mondo non si salva affilando spade

Mondo
©Getty

"Bisogna sforzarsi instancabilmente di comprendere, perdonare, liberare e accogliere tutti, senza calcoli e senza paura", ha detto il Pontefice

ascolta articolo

"Il mondo non si salva affilando le spade, giudicando, opprimendo, o eliminando i fratelli, ma piuttosto sforzandosi instancabilmente di comprendere, perdonare, liberare e accogliere tutti, senza calcoli e senza paura". Lo ha detto papa Leone XIV durante la messa nella Basilica di San Pietro per la solennità di Maria Santissima Madre di Dio, 59/a Giornata Mondiale della Pace. 

Mondo: Ultime notizie

Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar a Crans-Montana

Mondo

Ci sarebbero 10 vittime e altrettanti feriti. "C'è stata un'esplosione di origine sconosciuta",...

Netanyahu ospite di Trump al party di Capodanno a Mar-a-Lago. LIVE

live Mondo

Netanyahu, arrivato lunedì nella residenza del presidente degli Stati Uniti a Palm Beach, è stato...

Media russi: drone ucraino su hotel nel Kherson, almeno 24 morti. LIVE

live Mondo

Notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 24 persone sono state uccise e oltre 50...

Il piano tedesco in caso di guerra con la Russia: cosa sappiamo

Mondo

Secondo il Wall Street Journal e Politico, la Germania avrebbe messo a punto un piano di risposta...

Missile ipersonico russo Oreshnik, cos'è e dove può colpire

Mondo

Il ministero della Difesa russo ha ufficializzato il 30 dicembre 2025 che il sistema missilistico...

putin russia missile oreshnik

Mondo: I più letti