Circa 20mila persone, secondo i dati delle forze dell'ordine, sono scese in piazza per protestare contro il summit che si aprirà domani, 15 giugno, a Évian, città francese a poca distanza dal confine svizzero. Seicento antagonisti si sono infiltrati tra i manifestanti pacifici: hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro gli agenti. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti