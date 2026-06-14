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Ginevra, scontri tra polizia e black boc a manifestazione contro il G7. FOTO

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Ansa/Ipa

Circa 20mila persone, secondo i dati delle forze dell'ordine, sono scese in piazza per protestare contro il summit che si aprirà domani, 15 giugno, a Évian, città francese a poca distanza dal confine svizzero. Seicento antagonisti si sono infiltrati tra i manifestanti pacifici: hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro gli agenti. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti

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